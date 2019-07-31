Хайди Клум показала пикантную фотосессию, которую на отдыхе ей устроил муж

46-летняя модель, похоже, решила немного повеселиться и выложила ряд забавных снимков.

Недавно появилась информация, что Хайди Клум и её молодой возлюбленный — 29-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулитц — связали себя узами брака ещё в феврале. Но, несмотря на то что это событие пара долго хранила в тайне, пикантные снимки они скрывать от фанатов не спешат.

Хайди выложила в своём инстаграме ряд фото, где игриво позировала в кровати в купальнике с перцами. Модель принимала соблазнительные позы, демонстрируя роскошную фигуру с плоским животом и эффектной грудью. А на фоне можно увидеть мужские ноги — cудя по всему, фотографом выступил её супруг-рокер. Так что фотосессия во всех смыслах получилась огненной.

Снимки Клум сопроводила подписью "Пицца и спагетти", добавив к ней сердечки. Пара сейчас отдыхает в Италии, но отправились они туда не просто так. Влюблённые хотят ещё раз отметить свадьбу — на этот раз на Капри, пишет Hollywoodlife.

И поклонники по достоинству оценили фотосессию модели. Они отметили её естественность и красоту, обратив внимание на то, что она просто сияет от счастья. Хотя купальник Хайди вызвал не только восхищение. Некоторые посетовали, что он слишком большой, а часть сделала это поводом для шуток.

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