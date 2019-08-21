Хайди Клум случайно оголила больше чем дозволено, выложив фото с медового месяца

46-летняя немецкая супермодель сейчас вовсю наслаждается жизнью, отдыхая вместе со своим молодым мужем Томом Каулитцем.

Теперь, когда больше нет необходимости скрывать свой статус, Хайди Клум часто делится с подписчиками в "Инстаграме" снимками своей замужней жизни. Сейчас супермодель отдыхает в Италии, где вместе с 29-летним гитаристом Tokio Hotel проводит медовый месяц. И среди фото и видео улыбающейся пары, демонстрирующей кольца, затесался бриллиант куда ярче.

На одном из снимков Хайди предстала на яхте в обнажённом виде, прикрываясь полотенцем. Под чёрно-белым изображением с радужным фильтром супермодель подписала: "Всё, что я вижу, — это море". Немецкие фанаты поспешили заметить, как хорошо выглядит женщина. А вот англоговорящие их не сильно-то поддержали.

Всё, что я вижу, — кризис среднего возраста Mavii_ladyy

Да, мы в курсе, что у тебя есть грудь. А теперь убери-ка её подальше и не позорь своих детей. Какой пример ты подаёшь им? Ingrid_ericsen

Блин, Хайди, это ж не новый выпуск "Плейбоя"... Dj_white_tip

Некоторые поклонники супермодели попытались встать на защиту кумира, но их мало кто услышал. Многие напирали на то, что многодетные мамы её возраста не должны так вести себя в соцсетях. И даже факт того, что европейцы проще и свободнее относятся к такого рода вопросам, их не переубедил.

Хайди Клум разделась и показала подписчикам, как нужно распаковывать вещи