Хайди Клум случайно оголила больше чем дозволено, выложив фото с медового месяца

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Фото © Instagram/heidiklum

46-летняя немецкая супермодель сейчас вовсю наслаждается жизнью, отдыхая вместе со своим молодым мужем Томом Каулитцем.

Теперь, когда больше нет необходимости скрывать свой статус, Хайди Клум часто делится с подписчиками в "Инстаграме" снимками своей замужней жизни. Сейчас супермодель отдыхает в Италии, где вместе с 29-летним гитаристом Tokio Hotel проводит медовый месяц. И среди фото и видео улыбающейся пары, демонстрирующей кольца, затесался бриллиант куда ярче.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank"><strong>heidiklum</strong></a></p>

На одном из снимков Хайди предстала на яхте в обнажённом виде, прикрываясь полотенцем. Под чёрно-белым изображением с радужным фильтром супермодель подписала: "Всё, что я вижу, — это море". Немецкие фанаты поспешили заметить, как хорошо выглядит женщина. А вот англоговорящие их не сильно-то поддержали.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank"><strong>heidiklum</strong></a></p>

Всё, что я вижу, — кризис среднего возраста

Mavii_ladyy

Да, мы в курсе, что у тебя есть грудь. А теперь убери-ка её подальше и не позорь своих детей. Какой пример ты подаёшь им?

Ingrid_ericsen

Блин, Хайди, это ж не новый выпуск "Плейбоя"...

Dj_white_tip

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank"><strong>heidiklum</strong></a></p>

Некоторые поклонники супермодели попытались встать на защиту кумира, но их мало кто услышал. Многие напирали на то, что многодетные мамы её возраста не должны так вести себя в соцсетях. И даже факт того, что европейцы проще и свободнее относятся к такого рода вопросам, их не переубедил.

Хайди Клум разделась и показала подписчикам, как нужно распаковывать вещи

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