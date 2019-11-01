Хайди Клум — лучшее, что случалось в Хэллоуин, и новый наряд лишь подтвердил это

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Фото © Instagram / grazia_magazin 

46-летняя супермодель из Германии на протяжении долгих лет удерживает полностью заслуженное звание королевы Хэллоуина. Но в этом году она слегка перегнула палку, и на её фото сможет взглянуть не каждый.

Каждый год Хайди Клум устраивает вечеринку в честь Хэллоуина, на которую приглашается огромное количество знаменитостей. Каждая звезда старается показать себя с лучшей стороны, но королеву вечера им превзойти никогда не удавалось. И в этому году всем стало понятно, что не стоит даже и пытаться, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/noamgalai/" target="_blank">noamgalai </a>и <a href="https://www.instagram.com/grazia_magazin/" target="_blank">grazia_magazin</a></p>

Костюмы Хайди всегда интересны и сложны в исполнении, и фанаты модели каждый год с нетерпением ждут объявления, кого же она изобразит. Звезда сообщила, где именно в Нью-Йорке её будут наряжать. В итоге толпы поклонников и журналистов весь день простояли возле витрины, следя за преображением модели и строя догадки.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/heidiklum/" target="_blank">heidiklum</a></p>

Но до конца смогли достоять немногие, и дело не в усталости. Просто образ Хайди был настолько страшен, что вынести его было сложно. На юбилейной, 20-й вечеринке модель предстала в виде результата неудачного эксперимента, который напал на бедного космонавта — его роль исполнил Том Каулитц, муж Хайди.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheStandardPOP/status/1189472587270639616" target="_blank">THE STANDARD POP</a> и Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dw_euromaxx/" target="_blank">dw_euromaxx</a></p>

Хайди Клум всегда с особым трепетом относилась к Хэллоуину. Модель серьёзно подходила к выбору и подготовке костюмов. Например, в прошлом году она появилась вместе с мужем в образе Фионы и Шрэка, популярных персонажей студии Dreamworks Pictures. А до этого, в 2017-м, модель почтила память короля поп-музыки Майкла Джексона, выбрав для вечера костюм оборотня из клипа на культовую песню Thriller.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EsquireUK/status/793422641986240512" target="_blank">Esquire UK</a></p>

Разработка образа обычно требует много времени и финансовых вложений, но, по мнению Хайди, оно того стоит. Ведь в любом празднике главное — эмоции и впечатления, а уж с таким костюмом и того и другого всегда получается в достатке.

Хайди Клум случайно оголила больше чем дозволено, выложив фото с медового месяца

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