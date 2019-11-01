Хайди Клум — лучшее, что случалось в Хэллоуин, и новый наряд лишь подтвердил это

46-летняя супермодель из Германии на протяжении долгих лет удерживает полностью заслуженное звание королевы Хэллоуина. Но в этом году она слегка перегнула палку, и на её фото сможет взглянуть не каждый.

Каждый год Хайди Клум устраивает вечеринку в честь Хэллоуина, на которую приглашается огромное количество знаменитостей. Каждая звезда старается показать себя с лучшей стороны, но королеву вечера им превзойти никогда не удавалось. И в этому году всем стало понятно, что не стоит даже и пытаться, пишет Daily Mail.

Костюмы Хайди всегда интересны и сложны в исполнении, и фанаты модели каждый год с нетерпением ждут объявления, кого же она изобразит. Звезда сообщила, где именно в Нью-Йорке её будут наряжать. В итоге толпы поклонников и журналистов весь день простояли возле витрины, следя за преображением модели и строя догадки.

Но до конца смогли достоять немногие, и дело не в усталости. Просто образ Хайди был настолько страшен, что вынести его было сложно. На юбилейной, 20-й вечеринке модель предстала в виде результата неудачного эксперимента, который напал на бедного космонавта — его роль исполнил Том Каулитц, муж Хайди.

Хайди Клум всегда с особым трепетом относилась к Хэллоуину. Модель серьёзно подходила к выбору и подготовке костюмов. Например, в прошлом году она появилась вместе с мужем в образе Фионы и Шрэка, популярных персонажей студии Dreamworks Pictures. А до этого, в 2017-м, модель почтила память короля поп-музыки Майкла Джексона, выбрав для вечера костюм оборотня из клипа на культовую песню Thriller.

Разработка образа обычно требует много времени и финансовых вложений, но, по мнению Хайди, оно того стоит. Ведь в любом празднике главное — эмоции и впечатления, а уж с таким костюмом и того и другого всегда получается в достатке.

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