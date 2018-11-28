В Сеть слили голые фото Майли Сайрус, которые слишком безумны даже для неё

Telegram-канал Super опубликовал фотографии певицы Майли Сайрус, сделанные во время съёмки для журнала Plastik. На слитых в Сеть кадрах бывшая звезда телеканала "Дисней" предстаёт в довольно странном образе и совсем без одежды.

Напомним, что впервые о Майли Сайрус заговорили после премьеры диснеевского сериала "Ханна Монтана", где она сыграла милую школьницу. С тех пор прошло больше десяти лет, и за этого время девушка приобрела весьма скандальную репутацию.

Фотосессия для журнала Plastik явно призвана закрепить провокационный имидж, ведь на снимках девушка предстаёт в совершенно безумном виде.

Это уже далеко не первая голая съёмка звезды. Ранее Майли Сайрус позировала обнажённой для известного фотографа Терри Ричардсона.

Осталось выяснить, как к происходящему относится жених Майли — актёр Лиам Хемсворт. Впрочем, сам он вряд ли об этом расскажет.