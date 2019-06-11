Количество выданных карт рассрочки "Халва" достигло 3 млн

"Совкомбанк" выдал более 3 млн карт рассрочки "Халва" с момента запуска в марте 2017 года. Ежемесячный оборот по карте вырос на 44% с начала года.

В 2019 году держатели карт совершили более 17,5 млн покупок в партнёрской сети, насчитывающей более 162 тысяч магазинов по всей стране. Среди россиян, оплачивающих покупки в рассрочку, наибольшим спросом пользуются продовольственные магазины, гипермаркеты электроники, товары для дома и магазины одежды.

— Мы продолжим совершенствовать "Халву" и активно наращивать выдачу карт. Так, по состоянию на январь 2019 года каждая пятая выданная кредитная карта в России — карта рассрочки "Халва", а в нескольких городах страны более 50% населения являются держателями нашей карты рассрочки, — заявил Александр Дворский, руководитель департамента рассрочек "Халва" "Совкомбанка".

В феврале 2019 года карта рассрочки "Халва" была признана картой года по версии аналитического портала "Банки.ру".