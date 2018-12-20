Бывшая королева порно объявила о беременности, но прошлое оказалось беспощадно

Читайте также

Бывшая королева порно объявила о беременности, но прошлое оказалось беспощадно

8729

Фото: instagram/aoi_sola

Сора Аой прославилась как актриса порнофильмов, благодаря которым обрела большое количество поклонников не только в родной Японии, но и за рубежом. Сейчас Соре 35, и прошло уже несколько лет с тех пор, как она отошла от дел, пишет soranews24.com. Но не все готовы забыть об этом эпизоде в её жизни и критикуют её до сих пор.

Сейчас японка появляется в телепроектах, снимается в обычном кино и даже вышла замуж. А недавно в соцсетях она объявила о радостном событии — своей беременности. Актриса выложила в нескольких соцсетях фото с мужем-музыкантом DJ Non и рассказала, что уже на пятом месяце. Ранее Сора рассказывала, что любит детей и очень хочет завести семью.

<p>Сора с мужем. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/aoi_sola/" target="_blank"><strong>aoi_sola</strong></a></p>

Но не все оказались готовы порадоваться вместе с актрисой. В глазах многих она остаётся порнозвездой. Сора рассказала, что ей писали о том, что она не имеет права рожать детей, ведь они будут несчастны с такой матерью. В "Инстаграме" звезды, где 648 тыс. подписчиков, тоже не обошлось без обидных комментариев.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/aoi_sola/" target="_blank"><strong>aoi_sola</strong></a></p>

Надеюсь, вы заключили брачный договор. Ведь ДНК-тест может показать, что отец ребёнка один из порноактёров. Непросто придётся твоему мужу. А детей могут преследовать твои фанаты

taku_yoshimuraav

Запретите ребёнку вбивать ваше имя в "Гугл"

afrizalanam

<p>Сора с мужем. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/dj_non/" target="_blank"><strong>dj_non</strong></a></p>

Оказывается, ты можешь забеременеть

hidayatrumbell

Такое отношение расстраивает Сору, которая начала сталкиваться с подобным уже поле того, как объявила о замужестве. По словам японки, её прошлое никак не повлияет на воспитание детей, ведь гораздо важнее, что их будет окружать, когда они будут расти. Она заверила, что ребёнок вырастет в любящей среде и ни в чём не будет нуждаться. И многие, несмотря на волну хейта, поддержали актрису и поздравили с важным событием.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/aoi_sola/" target="_blank"><strong>aoi_sola</strong></a></p>

Если вы думаете, что над детьми порноактрис обязательно будут издеваться, то это скорее говорит о ваших ценностях. Хорошие отношения между родителями и детьми не обязательно зависят от их профессии. Важно то, что окружает ребёнка

Сора Аой

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×