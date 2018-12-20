Бывшая королева порно объявила о беременности, но прошлое оказалось беспощадно

Сейчас японка появляется в телепроектах, снимается в обычном кино и даже вышла замуж. А недавно в соцсетях она объявила о радостном событии — своей беременности. Актриса выложила в нескольких соцсетях фото с мужем-музыкантом DJ Non и рассказала, что уже на пятом месяце. Ранее Сора рассказывала, что любит детей и очень хочет завести семью.
Но не все оказались готовы порадоваться вместе с актрисой. В глазах многих она остаётся порнозвездой. Сора рассказала, что ей писали о том, что она не имеет права рожать детей, ведь они будут несчастны с такой матерью. В "Инстаграме" звезды, где 648 тыс. подписчиков, тоже не обошлось без обидных комментариев.
Надеюсь, вы заключили брачный договор. Ведь ДНК-тест может показать, что отец ребёнка один из порноактёров. Непросто придётся твоему мужу. А детей могут преследовать твои фанаты
taku_yoshimuraav
Запретите ребёнку вбивать ваше имя в "Гугл"
afrizalanam
Оказывается, ты можешь забеременеть
hidayatrumbell
Такое отношение расстраивает Сору, которая начала сталкиваться с подобным уже поле того, как объявила о замужестве. По словам японки, её прошлое никак не повлияет на воспитание детей, ведь гораздо важнее, что их будет окружать, когда они будут расти. Она заверила, что ребёнок вырастет в любящей среде и ни в чём не будет нуждаться. И многие, несмотря на волну хейта, поддержали актрису и поздравили с важным событием.
Если вы думаете, что над детьми порноактрис обязательно будут издеваться, то это скорее говорит о ваших ценностях. Хорошие отношения между родителями и детьми не обязательно зависят от их профессии. Важно то, что окружает ребёнка
Сора Аой
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