Бывшая королева порно объявила о беременности, но прошлое оказалось беспощадно

Сора Аой прославилась как актриса порнофильмов, благодаря которым обрела большое количество поклонников не только в родной Японии, но и за рубежом. Сейчас Соре 35, и прошло уже несколько лет с тех пор, как она отошла от дел, пишет soranews24.com. Но не все готовы забыть об этом эпизоде в её жизни и критикуют её до сих пор.

Сейчас японка появляется в телепроектах, снимается в обычном кино и даже вышла замуж. А недавно в соцсетях она объявила о радостном событии — своей беременности. Актриса выложила в нескольких соцсетях фото с мужем-музыкантом DJ Non и рассказала, что уже на пятом месяце. Ранее Сора рассказывала, что любит детей и очень хочет завести семью.

Но не все оказались готовы порадоваться вместе с актрисой. В глазах многих она остаётся порнозвездой. Сора рассказала, что ей писали о том, что она не имеет права рожать детей, ведь они будут несчастны с такой матерью. В "Инстаграме" звезды, где 648 тыс. подписчиков, тоже не обошлось без обидных комментариев.

Надеюсь, вы заключили брачный договор. Ведь ДНК-тест может показать, что отец ребёнка один из порноактёров. Непросто придётся твоему мужу. А детей могут преследовать твои фанаты taku_yoshimuraav

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Такое отношение расстраивает Сору, которая начала сталкиваться с подобным уже поле того, как объявила о замужестве. По словам японки, её прошлое никак не повлияет на воспитание детей, ведь гораздо важнее, что их будет окружать, когда они будут расти. Она заверила, что ребёнок вырастет в любящей среде и ни в чём не будет нуждаться. И многие, несмотря на волну хейта, поддержали актрису и поздравили с важным событием.