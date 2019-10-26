Все маленькие монстры должны быть в тепле на Хеллоуин: 7 вязаных работ от мамы

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Фото © Facebook/Crochetverse

В День Всех Святых, 31 октября, сыновья Стефани Покорны из Огайо, США, уже не участвуют в конкурсах на самый крутой образ. Ведь это неспортивно — побеждать каждый раз благодаря такой рукодельной маме.

Вязать Стефани начала с детства — её бабушка мастерила пледы для ветеранского центра, а девочка сидела рядом и училась, пишет Metro

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

Потом Стефани, как и многие, принялась вязать шапочки и шарфы. У неё неплохо получалось, поэтому женщина начала подумывать о чём-то посерьёзнее

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

А тут подвернулся случай — сыновья Стефани любят наряжаться и просить угощения

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

Но осенними вечерами в Огайо очень холодно, поэтому костюмы для мальчиков Стеф решила связать

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

На каждый костюм у женщины уходит в среднем 40–50 часов, это где-то пара недель со всеми домашними заботами и работой

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

За костюмами на Хеллоуин для детей последовали и взрослые вариации, они, конечно же, занимали больше и времени, и сил, и материалов

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

На группу в "Фейсбуке" Стефани подписано около 42 тыс. человек, а теперь её узнали по всей стране и завалили заказами перед 31 октября

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/crochetverse/?tn-str=k%2AF" target="_blank"><strong><ins>Crochetverse</ins></strong></a></p>

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