Парень спас с улицы игрушечный скелет, и теперь все шутники Twitter — его фанаты

С каждый днём на улице становится всё холоднее, и добрые самаритяне начинают тащить в дом всех, кто нуждается в помощи. Но известный 32-летний комик и сценарист юмористических ток-шоу Джесси Макларен из Нью-Йорка, США, своим поступком напомнил всем, что тепло и забота требуются не только котятам и щенкам.

В своём твиттере Джесси опубликовал трогательную историю о том, как ему удалось приютить брошенный всеми скелетик. Сперва малыш был напуган и жался по углам, но затем, освоившись, стал полноправным членом семьи. Фото и рассказ получились слишком уморительными, поэтому пользователи соцсети сперва поддержали шутку 72,4 тыс. лайков и 15,3 тыс. репостов, а затем продолжили разговор в комментариях.

Боже мой, он был просто кожа да кости! Peggy S. Mitchell

Ты правильно сделал! Эти малыши не только на время Хеллоуина, их заводят на всю жизнь! Gena

Скелеты не питомцы! Конечно, эти фото милые, но так ты только пропагандируешь идею заводить их дома. Они должны плясать на кладбище, а не сидеть у тебя на диване! P. S.™ Nevermore!

Эй, Джесси имеет лицензию от скелетного приюта, он знает много о скелетиках и постоянно просвещает людей! Совершенно ясно, что, если бы скелетик можно было вернуть в естественную среду обитания, Джесси бы так и сделал! Alack! Fifty Summonings!

И вообще! Если бы ты хотя бы тред почитал сперва, то знал бы, что этот скелетик спасли из дома с призраками, где ему приходилось за деньги пугать людей. Он бы никогда не смог самостоятельно выжить на кладбище. Оставь Джесси в покое! Alack! Fifty Summonings!

Многие поддержали Джесси, пояснив, что сами являются счастливыми родителями. Сперва скелетики чувствуют себя неуверенно, а потом через год они уже наряжают дом на Хеллоуин вместе с хозяевами. Но это всё весело, пока когда-то милые малыши не войдут в пубертат и не начнут вести себя неконтролируемо, пишет Bored Panda.

Писатель снял жуткий дом и поверил во все фильмы ужасов: его исповедь в Twitter