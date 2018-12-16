Врачи спасли сиамских близнецов, родители которых не могли заплатить за операцию

Пятичасовая операция прошла успешно, после чего врачи сделали селфи с маленькими пациентками.

Хирурги решили бесплатно помочь сиамским близнецам, потому что их родители не могли оплатить дорогостоящую операцию. Девочки родились в индийском штате Уттар-Прадеш. Их общий вес составлял всего 3 кг, а желудки детей были соединены, сообщает SWNS.

Малышкам требовалась операция, однако у родителей не было таких денег. Учитывая, что хирургическое вмешательство требовалось как можно быстрее, медики приняли решение ничего не брать с бедной семьи.

Во время пятичасовой операции хирурги смогли разделить грудные кости и печень детей и, чтобы отпраздновать этот момент, сделали групповое селфи с маленькими пациентками. Сейчас девочки идут на поправку после операции, и уже на следующей неделе их выпишут из больницы.