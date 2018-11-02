Девушка думала, что снимает милое видео с белочкой, пока не поняла, что она ест

Пользовательница Розали Эш выложила на YouTube видео, которое сняла на собственном заднем дворе. На кадрах милая белочка с аппетитом грызёт мёртвую птицу, сидя на поленнице.

Автор видео пояснила, что в лапы грызуну птица попала уже мёртвой — она погибла, врезавшись в оконное стекло. Хотя тех, кто считал белок милыми любителями орешков, это вряд ли утешит.

Не знал, что белка — мясоед... D C

Впрочем, один из комментаторов научно обосновал кровожадность грызуна. Оказывается, в поедании птиц есть практический смысл.