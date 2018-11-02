Девушка думала, что снимает милое видео с белочкой, пока не поняла, что она ест

Автор видео пояснила, что в лапы грызуну птица попала уже мёртвой — она погибла, врезавшись в оконное стекло. Хотя тех, кто считал белок милыми любителями орешков, это вряд ли утешит.
Не знал, что белка — мясоед...
D C
Впрочем, один из комментаторов научно обосновал кровожадность грызуна. Оказывается, в поедании птиц есть практический смысл.
Обычно, когда это происходит, они ищут мозг. Это богатый источник жира, который поможет подготовиться к наступающей зиме
Grant Lanning
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