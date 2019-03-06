Хозяин радовался, что его львы стали домашними, пока не погиб от их клыков

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Хозяин радовался, что его львы стали домашними, пока не погиб от их клыков

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Жители деревни Здехов, Чехия, не одобряли деятельность мужчины, считая, что из-за опасных животных кто-нибудь может пострадать. И вот все их страхи подтвердились, сообщает Lad Bible.

33-летний Михал Прасек так и не получил разрешения на содержание диких животных, но это не остановило его в 2016 году от покупки первого льва, а затем в 2018-м — и второго, львицы. Мужчина планировал разводить хищников на продажу, но его задумка не удалась.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/michalfp" target="_blank"><strong>Michal Fufik Prasek</strong></a></p>

Обезображенное тело Михала в запертом вольере утром нашёл его отец, он и вызвал полицию. К сожалению, прибывшим правоохранителям пришлось застрелить обоих львов, потому что те не давали подойти к телу. Сотрудники полиции рассказали, что никак не могли предотвратить трагедию. Львы не выглядели измученными, поэтому забрать их не было возможности. А хозяин исправно платил за них все штрафы.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/michalfp" target="_blank"><strong>Michal Fufik Prasek</strong></a></p>

Мы надеемся, что это происшествие поможет разрешить долгую проблему с содержанием дома опасных животных

Мэр Здехова Томас Кокоурек

Тревожный звоночек раздался в прошлом году. Во время прогулки хозяин и львица столкнулись с велосипедистом, который получил незначительные ранения. Но полиция, расследовав дело, заявила, что травмы спортсмен получил в результате ДТП, а не нападения хищника.

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