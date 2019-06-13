Как отбиться от разъярённого медведя. Девушка спасла жизнь парню, дав этот совет

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Фото © South West News Service

Храбрая девушка спасла своего парня, когда на него напал огромный бурый медведь. 26-летний Энди Бауэр получил тяжёлые травмы, но своей спасительнице будет благодарен всю жизнь.

Страшное испытание началось, когда Энди и его 23-летняя подруга Лара Бут наткнулись на медведицу с её медвежатами во время похода в Карпаты, Румыния, сообщает The Sun.

<p>Фото © <strong>South West News Service</strong></p>

Я застыла от страха, когда мы впервые столкнулись с хищниками. И, когда медведица атаковала, единственное, что я вспомнила, что надо бить по глазам. Я закричала об этом Энди

Лара Бут

<p>Фото © <strong>South West News Service</strong></p>

Два аспиранта, которые живут в Берлине, были в пятидневной экспедиции. В первые же сутки они столкнулись с опасными дикими животными.

Медведица вцепилась в ногу и начала тащить и швырять меня. Я звал на помощь, но как мне тогда можно было помочь? Хищник убежал, когда Лара стала кричать мне и я последовал её совету.

Энди Бауэр

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