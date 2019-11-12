ХК "Спартак" благодаря дублю Зубова расправился с ЦСКА

12

Подопечные Олега Знарка отомстили армейцам Москвы за разгромное поражение в первом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Московский хоккейный клуб "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве в овертайме победил столичный ЦСКА — 3:2. Дубль в составе красно-белых оформил нападающий Илья Зубов.

Спартаковцы открыли счёт на девятой минуте встречи. Артём Фёдоров, воспользовавшись трафиком перед голкипером армейцев Ларса Юханссона, отправил снаряд в сетку ворот ЦСКА — 1:0.

Спустя две минуты красно-белые развили успех. "Спартаку удалась быстрая контратака, которую точным броском в ближнюю девятку завершил Илья Зубов — 2:0.

Хоккеисты ЦСКА до первого перерыва стараниями защитника Алексея Марченко одну шайбу отыграли — 2:1.

Во втором периоде командам отметиться результативными действиями не удалось.

Армейцы сравняли счёт на последней минуте третьего периода, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока. Алексей Попов оказался расторопнее всех на пятаке стража ворот "Спартака" Юлиуса Гудачека — 2:2.

Победу спартаковцам за минуту до конца овертайма принёс Илья Зубов — шайба от конька нападающего отрикошетила в ворота красно-синих. После длительного просмотра момента арбитр засчитал взятие ворот.

3:2 — "Спартак" отомстил ЦСКА за разгромное поражение (3:9) в первом матче.

Регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА — "Спартак" — 2:3 ОТ

"Металлург" Мг — "Трактор" — 5:2

"Локомотив" — "Сибирь" — 2:0

"Северсталь" — "Барыс" — 1:2 ОТ

"Динамо" Мн — "Торпедо" НН — 6:5 Б

"Ак Барс" — "Авангард" — 3:0

"Динамо" М — "Нефтехимик" — 3:6

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×