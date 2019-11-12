ХК "Спартак" благодаря дублю Зубова расправился с ЦСКА

Московский хоккейный клуб "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве в овертайме победил столичный ЦСКА — 3:2. Дубль в составе красно-белых оформил нападающий Илья Зубов.
Спартаковцы открыли счёт на девятой минуте встречи. Артём Фёдоров, воспользовавшись трафиком перед голкипером армейцев Ларса Юханссона, отправил снаряд в сетку ворот ЦСКА — 1:0.
Спустя две минуты красно-белые развили успех. "Спартаку удалась быстрая контратака, которую точным броском в ближнюю девятку завершил Илья Зубов — 2:0.
Уровень точности: Илья Зубов pic.twitter.com/XqhNpSLV0K— КХЛ (@khl) November 12, 2019
Хоккеисты ЦСКА до первого перерыва стараниями защитника Алексея Марченко одну шайбу отыграли — 2:1.
13` Марченко первым успел на отскок и не промахнулся! 1:2 pic.twitter.com/Lq0ehBHJ1Q— ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 12, 2019
Во втором периоде командам отметиться результативными действиями не удалось.
Армейцы сравняли счёт на последней минуте третьего периода, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока. Алексей Попов оказался расторопнее всех на пятаке стража ворот "Спартака" Юлиуса Гудачека — 2:2.
Победу спартаковцам за минуту до конца овертайма принёс Илья Зубов — шайба от конька нападающего отрикошетила в ворота красно-синих. После длительного просмотра момента арбитр засчитал взятие ворот.
🏒Победная шайба Ильи🦷Зубова (2:3)🚨 pic.twitter.com/QIFQpwLRa1— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 12, 2019
3:2 — "Спартак" отомстил ЦСКА за разгромное поражение (3:9) в первом матче.
Регулярный чемпионат КХЛ
ЦСКА — "Спартак" — 2:3 ОТ
"Металлург" Мг — "Трактор" — 5:2
"Локомотив" — "Сибирь" — 2:0
"Северсталь" — "Барыс" — 1:2 ОТ
"Динамо" Мн — "Торпедо" НН — 6:5 Б
"Ак Барс" — "Авангард" — 3:0
"Динамо" М — "Нефтехимик" — 3:6