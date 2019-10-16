Перегружает желудок и вызывает рак. Вся правда про хлеб

Сегодня Всемирный день хлеба. И уже давно понятно, что хлеб не всему голова. А, напротив, довольно опасный продукт, которым совершенно не стоит злоупотреблять. Мы приведём некоторые исследования учёных и диетологов о хлебе.

Главный враг пищеварения

Боли в кишечнике, запоры, поносы, беспричинная усталость, проблемы с кожей — это неполный список проблем, которые может вызвать обычный хлеб. Одна из причин этого — глютен (или, говоря по-русски, клейковина, которая содержится в муке). Это сложный белок, который делает тесто эластичным. Но в то же время эта эластичная масса, попав в кишечник, залепляет его стенки. В результате переваренная пища не может толком усвоиться. Самые серьёзные проблемы возникнут, если у вас непереносимость глютена. Но даже если вы усваиваете клейковину, потребляя регулярно хлеб, вы испортите своё пищеварение.

Приносит лишний вес

Конечно, просто съев кусочек хлеба, толстым вы не станете. Дело в другом. В хлебе очень много калорий. Главная причина ожирения — переизбыток калорий, которые потребляет человек. Вы вроде съели небольшой бутерброд, а потом ещё кекс, а вечером немного пельмешек (основа которых — тесто, то есть хлеб), и ждите пару лишних килограммов. Хлеб — самая простая и доступная еда, но при этом одна из самых опасных. Нет речи о том, чтобы исключить его полностью из меню. Но специалисты говорят, что безопасная норма — пара кусочков чёрного хлеба, лучше днём, а также желательно из муки второго сорта.

Вызывает рак

На прилавках десятки сортов хлеба. В большинстве своём он белый. Но некоторые виды белой муки получают не совсем органическими способами. Муку могут отбелить хлором или броматом калия. А потом получившуюся смесь обогащают витаминами. Одна из добавок, которую добавляют в белые пышные тосты в США, — это фолиевая кислота. А она повышает риск развития рака. Мы приводим пример США не потому, что исключаем Россию. А просто потому, что там производителей поймали за руку, а у нас ещё нет.

Так, например, в недавнем исследовании "Росконтроля" из 24 сортов хлеба только шесть соответствовали стандартам. В остальные булки клали не то, что заявлено на упаковке. Даже известные добавки в хлебе вредны.

Совсем небезопасные добавки

Самое очевидное — дрожжи. То количество дрожжевых грибков, которые содержат современные дрожжи, огромно. Оно превышает норму в тысячи раз. Попадая в организм, они начинают размножаться и убивать полезную микрофлору. В кишечнике начинают размножаться отнюдь не полезные бактерии. Отсюда и дисбактериоз, причину которого многие не могут определить. В общем, если представить себе весы, на которых будут вред и польза от хлеба, то вред явно перевесит все бонусы.

Поэтому в современных условиях лучше забыть выражение "хлеб — всему голова" и попробовать отыскать голову в чём-нибудь другом, например, в сбалансированном питании, в котором место хлеба займут овощи.