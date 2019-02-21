Изменял, изменяю и буду изменять. Сестра Кардашьян потерпела крах в личной жизни

34-летняя Хлои Кардашьян окончательно разругалась со своим возлюбленным — 27-летним баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Причиной разрыва стала очередная измена. Около года назад, когда Хлои была беременна их общей дочкой Тру, Томпсона застали за поцелуями со стриптизёршей в ночном клубе. А потом спортсмен и вовсе провёл с ней ночь. И если тогда Хлои простила гулящего бойфренда, в этот раз всё оказалось куда серьёзнее.

По сообщению источника, Томпсон настолько разошёлся, что на домашней вечеринке его заметили за поцелуями и объятиями с 21-летней моделью Джордин Вудс. А эта девушка — ни много ни мало лучшая подруга младшей сестры Хлои Кайли. И вся семья Кардашьян давно её знала и тепло относилась к ней.

Хлои была просто шокирована таким известием. Она решила, что с неё достаточно, и дала гулящему бойфренду отставку, пишет TMZ. По словам инсайдеров, они сейчас не разговаривают и надежды на воссоединение взаимоотношений очень мало. Однако сам спортсмен после сообщения о скандале опубликовал твит с фразой "фейковые новости". Правда, потом быстро его удалил.