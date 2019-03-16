Здесь никогда не было снега, но новый сосед устроил для всех горнолыжный курорт

Американский журналист Эзра Дайер сменил место жительства и обнаружил, что тоскует по настоящей зиме. Тогда он заказал оборудование для производства искусственного снега — и началось веселье.

Идея необычного хобби пришла журналисту Эзре Дайеру после переезда в Северную Каролину. Штат расположен в субтропиках, но зимой здесь тоже бывают настоящие морозы. Здесь есть даже свои горнолыжные курорты, правда, все — с искусственным снегом.

Зимы в Северной Каролине либо сухие и морозные, либо тёплые и влажные. Снег выпадает крайне редко. Спустя несколько лет после переезда я начал по нему скучать. И в какой-то момент решил исправить ситуацию своими силами Эзра Дайер

Сначала Эзра изучил теоретические основы производства искусственного снега: от применения эффекта Джоуля — Томсона до измерения температуры с помощью "влажной колбы". Затем начался мучительный процесс подбора необходимого оборудования.

Я подумал: о чём буду вспоминать в старости, оглядываясь назад? Не пожалею ли о покупке машины по производству снега? И ответил себе: конечно, нет. Значит, оно того стоит Эзра Дайер

Дайер приобрёл оборудование и решил немного преобразить свой участок, чтобы сделать его хотя бы отдалённо напоминающим горнолыжный курорт. Всё началось с идеи постройки небольшой рампы. В итоге она получилась достаточно высокой, чтобы с неё можно было разглядывать окрестности. Автор конструкции окрестил её "горой Диабло".

Подключив оборудование, Дайер стал ждать оптимальной погоды для испытаний. Наконец, когда температура окружающего воздуха опустилась до минус шести градусов, он нажал кнопку "старт" — и двор стал покрываться тонким слоем белого снега.

На другой день было ещё холоднее, и я снова включил аппарат. Он работал всю ночь, и утром на моей "горе Диабло" и прилегающей территории наступила настоящая зима Эзра Дайер

К дому Дайера сразу потянулись соседи с детьми. Пока малыши играли в снежки и катались на санках, взрослые развлекались по-своему. Они сыпали снег на свои машины, чтобы позже в потоке другие водители задавались вопросом, откуда это они приехали.

Затевая всё это, я не знал, что получится в итоге. Думал, что будет, если конечный результат меня не удовлетворит или снег не понравится моим детям. Но всё сложилось удачно, и теперь я впервые за долгие годы с нетерпением жду зиму Эзра Дайер

Ради такого вида из окна придётся переехать за полярный круг, но оно того стоит