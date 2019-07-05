Экстрим вместо Грузии. Сколько стоит рафтинг в России

Популярность экстремальных видов отдыха постоянно растёт. Вместо того чтобы просто лежать на пляже, многие люди хотят пощекотать себе нервы. Рафтинг — один из самых популярных видов отдыха, испробовать который не так дорого, как кажется на первый взгляд.

Сколько стоит?

Сразу важно сказать, что сам по себе рафтинг — увлечение достаточно безобидное и безопасное. По своей сложности и опасности маршруты для сплава по реке делятся на шесть категорий. Нулевая категория — это лёгкая горная речка. Шестая категория — маршрут для настоящих профессионалов. Популярностью, как ни странно, пользуются все категории маршрутов, и с каждым годом туроператоры отмечают новый всплеск интереса к экстремальным спускам по горным рекам.

Чтобы понять рафтинг и открыть его для себя, стоит выбрать маршрут попроще, однако если настоящих ощущений хочется сразу и моментально, то лучше прыгать в "бублик" — специальную лодку полукруглой формы, которая создана для прохода через сложные пороги на бурных реках.

Стоит такое удовольствие недорого — за экстрим начального уровня (2 дня + трансфер) попросят от 5 тыс. рублей с человека. Более длительные и сложные туры, к примеру переход через каскадные пороги на горных реках, обойдутся чуть дороже, но всё равно дешевле, чем поездка в Грузию, — примерно 10–12 тыс. рублей. В эту стоимость обычно входит и проживание, и доставка к месту начала путешествия. А вот аренда снаряжения, питание и многое другое оплачиваются отдельно.

Важно помнить: чем длительнее тур, тем он дороже. К примеру, бюджет для двухнедельных сплавов по нескольким горным рекам может запросто превысить 50 тыс. рублей. Рафтинг совершенно точно не подойдёт тем, кто фанатеет от комфорта горячих полотенец и привык ужинать мидиями. Любители быстрого Интернета и надёжной сотовой связи тоже могут пострадать — в горных районах стабильно работает только связь по радиостанции.

Купание без загранпаспорта

Если жить в одной из двух столиц, то ближайшая точка на карте, где можно испытать на прочность собственные нервы, — горные реки в Карелии. Самая популярная река для сплава — Шуя. Её протяжённость — 194 километра. А самая сложная и коварная из тех, что находятся в Карелии, — Укса. Добраться до них можно либо на автобусах, либо на автомобиле. При этом общее количество рек в Карелии переваливает за несколько тысяч. Протяжённость многих из них больше 10 километров, а некоторые простираются на 50 километров и более.

Один из самых сложных, популярных и опасных маршрутов в России проходит по реке Снежная в Бурятии. Верхняя точка, с которой начинается путешествие, находится на высоте 2300 метров над уровнем моря. На Снежной много порогов со значительным перепадом высот, поэтому острые ощущения, особенно если руководить командой по сплаву будет профессионал, гарантированы.

Другое популярное направление для рафтинга — Кавказ. Два самых популярных места для сплава — река Белая и Мзымта. На последней даже проводят соревнования среди профессионалов. Мзымту считают коварной и непростой горной рекой, сплавиться по которой без проблем могут не все рафтинг-профи. Течение с обратным направлением и другие "прелести" горной реки, из-за которых нервы будут работать на пределе.

Спорт не для всех

Безусловно, чем интенсивнее и опаснее маршрут для сплава по реке, тем больше расходы на отдых. Если смотреть в сторону более "диких" и опасных направлений, то подготовка к ним существенно дороже обычного сплава по реке. Первое, что советуют инструкторы, — оформить медицинскую страховку.

— Страховка нужна на крайний случай. Безусловно, в команде будут профессионалы, но риск есть риск. Страховка будет гарантировать, что в случае необходимости будет оказана вся медицинская и прочая экстренная помощь, — отметил в беседе с Лайфом руководитель одного из рафтинг-клубов Вячеслав Лопухов.

Кроме того, вам будет необходимо обеспечить себя надёжной радиосвязью с защитой от влаги, запасными батареями, едой и минимальным набором медицинских средств.

Широка страна моя родная

Кроме Кавказа и Карелии мест для рафтинга в России очень много. Самое дорогое из них — Алтай. Из-за особенностей природы туристы со всего мира едут посмотреть на уникальные водные каскады, прохождение которых может запомниться на всю жизнь. Инструктор по рафтингу Алексей Семизоров в беседе с Лайфом отметил, что Алтай почти постоянно выбирают для проведения чемпионатов из-за сложности маршрутов.

— Большинство из них (маршрутов. — Прим. Лайфа) относятся к пятой категории сложности. То есть это точно не для одиночного отдыха, только в составе группы и с инструкторами. К наиболее сложным относятся пороги на реках Катунь и Чуя. Любители сюда приезжают часто, но только в сопровождении профессионалов, — сказал Семизоров.

Кроме Алтая поехать на рафтинг можно в Якутию. Это направление как раз подойдёт тем, кто не владеет вёслами профессионально, но хочет получить острые ощущения. Якутские реки Чуман, Альдан и Тимптон относятся к третьей-четвёртой категориям сложности, и при наличии крепких и физически выносливых людей в команде этот маршрут можно преодолеть даже без помощи профессионалов.

Самое экзотическое место для рафтинга — Кольский полуостров. Из-за своей близости к северным широтам любая поездка на рафтинг летом будет сопровождаться падениями в ледяную горную воду, что, по словам инструкторов, добавляет острых ощущений и к без того интересному путешествию. Самая известная река полуострова Умба относится к четвёртой категории сложности. По ней можно сплавиться самостоятельно, однако лучше не рисковать. Все её пороги до сих пор не изучены до конца, поэтому отреагировать на изменения обстановки быстрее всех сможет инструктор.

Дорого и опасно

Рафтинг, как отмечают владельцы туристических компаний, может быть бюджетным, но лишь в том случае, если речь идёт о поездке на один-два дня. При таком подходе аренда лодки, снаряжения и питание обойдутся в 6–7 тыс. на человека в сутки. Более длительные путешествия обойдутся существенно дороже: к примеру, только аренда снаряжения и специальной защиты (шлемы + жилеты) обойдётся в 2–3 тыс. рублей в день. Добавить к этому стоит и работу инструкторов: полный день одного специалиста может стоить до 15 тыс. рублей в зависимости от подготовки "клиентов".

— Средняя стоимость рафтинг-тура, в который мы включаем снаряжение и трансферы, составляет примерно 2 тыс. рублей в день. Это если без излишеств, с относительно скромным питанием и проживанием в "походном" режиме. Соответственно, ценник на отдых может варьироваться в зависимости от потребностей. Если нужно больше времени и больше комфорта, то 5 тыс. в день — это примерно та сумма, на которую стоит ориентироваться, — отмечают владельцы турфирм, продающих туры на Алтай, Кавказ, Урал и в Карелию.

В целом, как отмечают представители турфирм, спрос на экстремальный отдых внутри России постепенно растёт, хотя до курортных направлений вроде Турции пока далеко.