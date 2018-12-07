Сибирский "Хогвартс". Школьники в Красноярске учатся, как в "Гарри Поттере"

Красноярский "Хогвартс" выглядит так
Это лицей № 6 "Перспектива". Он славится экспериментальными программами и небанальным подходом к обучению школьников
Фото предоставлены директором лицея
Классы в лицее отменили. А ввели факультеты, которые конкурируют между собой
Но не Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. А инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический
Фото предоставлены директором лицея
У каждого факультета есть свой символ и девиз на латыни
Инженеры — волк и "Слава победителям". Экономисты — лиса и "Дерзай знать". Математики — феникс и "Через тернии к звёздам"
Фото предоставлены директором лицея
Между факультетами, как и в "Гарри Поттере", идёт постоянное соревнование
Факультеты получают очки за хорошие оценки, олимпиады, соревнования. Но баллы могут и снять за прогулы и плохое поведение
Фото предоставлены директором лицея
Но учат в красноярском "Хогвартсе" не магии и заклинаниям
Детей учат по привычным стандартам. И готовят к поступлению в вузы. Никаких волшебных палочек. Только тетради и учебники
Фото предоставлены директором лицея
Директор сибирского "Хогвартса" Алексей Лапин рассказал Лайфу, как пришла идея
Этот способ внеучебной мотивации родился спонтанно. Педагоги предложили и школьники одобрили. И сами выбрали символы и цвета
Фото предоставлены директором лицея
"Хогвартс" — программа хоть и экспериментальная, но успешная
Дети постепенно понимают, что не просто учатся, а играют за команду. Их действия влияют на баллы класса. Такой подход мотивирует
Фото предоставлены директором лицея
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