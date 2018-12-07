Сибирский "Хогвартс". Школьники в Красноярске учатся, как в "Гарри Поттере"

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Сибирский "Хогвартс". Школьники в Красноярске учатся, как в "Гарри Поттере"

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Коллаж © L!FE Фото: © Kinopoisk © Pixabay  

В Красноярске запустили "волшебную" учебную программу. Где за основу взяли школу волшебства и магии из книг Джоан Роулинг. Чему же учат детей? Коротко расскажем на карточках.

Красноярский "Хогвартс" выглядит так

Это лицей № 6 "Перспектива". Он славится экспериментальными программами и небанальным подходом к обучению школьников

Фото предоставлены директором лицея

Классы в лицее отменили. А ввели факультеты, которые конкурируют между собой

Но не Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. А инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический

Фото предоставлены директором лицея

У каждого факультета есть свой символ и девиз на латыни

Инженеры — волк и "Слава победителям". Экономисты — лиса и "Дерзай знать". Математики — феникс и "Через тернии к звёздам"

Фото предоставлены директором лицея

Между факультетами, как и в "Гарри Поттере", идёт постоянное соревнование

Факультеты получают очки за хорошие оценки, олимпиады, соревнования. Но баллы могут и снять за прогулы и плохое поведение

Фото предоставлены директором лицея

Но учат в красноярском "Хогвартсе" не магии и заклинаниям

Детей учат по привычным стандартам. И готовят к поступлению в вузы. Никаких волшебных палочек. Только тетради и учебники

Фото предоставлены директором лицея

Директор сибирского "Хогвартса" Алексей Лапин рассказал Лайфу, как пришла идея

Этот способ внеучебной мотивации родился спонтанно. Педагоги предложили и школьники одобрили. И сами выбрали символы и цвета

Фото предоставлены директором лицея

"Хогвартс" — программа хоть и экспериментальная, но успешная

Дети постепенно понимают, что не просто учатся, а играют за команду. Их действия влияют на баллы класса. Такой подход мотивирует

Фото предоставлены директором лицея

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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