Девушка, которой хочется проиграть: 10 фото самой красивой хоккеистки России

27-летняя Элина одержала победу в конкурсе красоты ЖХЛ "Мисс Красивая лига", где главную красавицу в два этапа определяли болельщики и судьи
В подарок хоккеистка получила клюшку и профессиональную фотосессию от фотоагентства КХЛ
Элина действительно красавица — с макияжем и без, в форме и без формы. Но что же она сама думает о красоте?
Красота — когда человек гармоничен внутренне и внешне. Когда видно, что он светится изнутри, счастлив
Отрывок из интервью Элины Митрофановой
Но титул победительницы девушке носить не впервой. В составе "Агидели" Элина второй раз подряд выиграла золото ЖХЛ
Правда, хоккей не единственное увлечение спортсменки. Элине покорились даже "железные кони" — байки
Я всегда хотела научиться кататься на мотоцикле. И это я сделала!
Элина Митрофанова
А наблюдать за успехами хоккеистки можно в её инстаграме — там она делится моментами с матчей, снимками из путешествий и просто милыми фото
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