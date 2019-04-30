Девушка, которой хочется проиграть: 10 фото самой красивой хоккеистки России

В хоккей играют не только настоящие мужчины, но и самые очаровательные девушки. Подтверждением тому стала нападающий уфимского женского хоккейного клуба "Агидель" Элина Митрофанова.

27-летняя Элина одержала победу в конкурсе красоты ЖХЛ "Мисс Красивая лига", где главную красавицу в два этапа определяли болельщики и судьи

В подарок хоккеистка получила клюшку и профессиональную фотосессию от фотоагентства КХЛ

Элина действительно красавица — с макияжем и без, в форме и без формы. Но что же она сама думает о красоте?

Красота — когда человек гармоничен внутренне и внешне. Когда видно, что он светится изнутри, счастлив Отрывок из интервью Элины Митрофановой

Но титул победительницы девушке носить не впервой. В составе "Агидели" Элина второй раз подряд выиграла золото ЖХЛ

Правда, хоккей не единственное увлечение спортсменки. Элине покорились даже "железные кони" — байки

Я всегда хотела научиться кататься на мотоцикле. И это я сделала! Элина Митрофанова

А наблюдать за успехами хоккеистки можно в её инстаграме — там она делится моментами с матчей, снимками из путешествий и просто милыми фото