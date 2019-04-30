Девушка, которой хочется проиграть: 10 фото самой красивой хоккеистки России

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Девушка, которой хочется проиграть: 10 фото самой красивой хоккеистки России

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Фото: instagram/marcepan9

В хоккей играют не только настоящие мужчины, но и самые очаровательные девушки. Подтверждением тому стала нападающий уфимского женского хоккейного клуба "Агидель" Элина Митрофанова.

27-летняя Элина одержала победу в конкурсе красоты ЖХЛ "Мисс Красивая лига", где главную красавицу в два этапа определяли болельщики и судьи

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

В подарок хоккеистка получила клюшку и профессиональную фотосессию от фотоагентства КХЛ

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

Элина действительно красавица — с макияжем и без, в форме и без формы. Но что же она сама думает о красоте?

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

Красота — когда человек гармоничен внутренне и внешне. Когда видно, что он светится изнутри, счастлив

Отрывок из интервью Элины Митрофановой

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

Но титул победительницы девушке носить не впервой. В составе "Агидели" Элина второй раз подряд выиграла золото ЖХЛ

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

Правда, хоккей не единственное увлечение спортсменки. Элине покорились даже "железные кони" — байки

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

Я всегда хотела научиться кататься на мотоцикле. И это я сделала!

Элина Митрофанова

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/marcepan9/" target="_blank"><strong>marcepan9</strong></a></p>

А наблюдать за успехами хоккеистки можно в её инстаграме — там она делится моментами с матчей, снимками из путешествий и просто милыми фото

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