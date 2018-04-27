Тренер "Салавата" сорвал интервью во время матча, и это видео стало вирусным

Юный нападающий уфимского ХК "Салават Юлаев" Амир Хабибуллин стал звездой матча не только за забитую шайбу в ворота ЦСКА, но и за самое быстрое и чёткое в мире интервью.

Во время перерыва корреспондент Дарья Миронова хотела взять несколько комментариев у автора забитого гола на "Кубке Газпром нефти", но не тут-то было.

Как у тебя получилось забросить шайбу? Помнишь этот момент? корреспондент Дарья Миронова

На простой и банальный вопрос Хаббибулин успел сказать только "да", как внезапно его схватил тренер и вытащил на лёд. На этом ошарашенная журналистка была вынуждена прекратить репортаж и передала слово не менее ошарашенному комментатору.

Для справки: суперфинал хоккейного турнира "Кубок Газпром нефти" среди 11-летних хоккеистов закончился в пользу армейцев. ЦСКА удалось за минуту сравнять счёт и выиграть в серии буллитов — 2:4.

БОНУС: