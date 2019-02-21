Секунда — и комментатор хоккея оказался на грани смерти прямо в объективе камеры

У известного комментатора Пьера Макгуайра точно не было ещё похожей ситуации в карьере. Работа спортивного журналиста обычно не предполагает риска для жизни, но только не в этом случае, пишет Daily Mail.

В этот понедельник в Огайо, США, прошёл хоккейный матч между командами "Коламбус Блю Джекетс" и "Тампа-Бей Лайтнинг". 57-летний Пьер Макгуайр, как обычно, комментировал происходящее на месте рядом с трибунами. На камеры попал момент, когда он поворачивает голову и шайба пролетает от него в нескольких сантиметрах.

Пьер не видел шайбу до последнего и не успел бы среагировать на угрозу. Специалисты говорят, мужчине очень повезло, что он не попытался заслониться руками или отбить шайбу. Тогда он мог бы получить урон и прервать игру.

Если ты не хоккеист, то тебе нельзя вмешиваться в игру. Так что надо держать руки при себе Пьер Макгуайр

Несмотря на то что комментатор, очевидно, перепугался, он довёл матч до конца и теперь с удовольствием шутит в соцсетях на эту тему.