Холли Берри высмеяла принца Гарри, увидев своё фото на стене его комнаты в Итоне

52-летняя голливудская звезда, которая, к слову, прекрасно сохранилась, прокомментировала попавшие в Сеть фото, сделанные в комнате Итонского колледжа, где до 2003 года жил принц Гарри. На стене в центре ковра (да, у принца на стене висел ковёр, Карл!) красовался плакат с Холли Берри.

Снимки из комнаты Гарри в кампусе колледжа опубликовала Daily Mail. Эти фото вчера обсуждала вся Великобритания, смакуя каждую деталь: какую туалетную воду использовал Гарри, какую технику, чёрно-белое фото матери и так далее. Но сегодня интерес переместился в США, и поводом стал твит Холли Берри.

Актриса продублировала фото из спальни и, акцентируя внимание на вырезке со своим изображением на стене комнаты принца, она написала: Хорошо, Принц Гарри, я заметила тебя…

Пользователи оценили креатив звезды лайками и репостами. Многие из них отметили, что в молодости Холли Берри очень похожа на жену Гарри Меган Маркл.

Ему явно нравятся тёмненькие!