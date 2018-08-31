Холли Берри высмеяла принца Гарри, увидев своё фото на стене его комнаты в Итоне

Снимки из комнаты Гарри в кампусе колледжа опубликовала Daily Mail. Эти фото вчера обсуждала вся Великобритания, смакуя каждую деталь: какую туалетную воду использовал Гарри, какую технику, чёрно-белое фото матери и так далее. Но сегодня интерес переместился в США, и поводом стал твит Холли Берри.
Актриса продублировала фото из спальни и, акцентируя внимание на вырезке со своим изображением на стене комнаты принца, она написала: Хорошо, Принц Гарри, я заметила тебя…
Пользователи оценили креатив звезды лайками и репостами. Многие из них отметили, что в молодости Холли Берри очень похожа на жену Гарри Меган Маркл.
Ему явно нравятся тёмненькие!
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