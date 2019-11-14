Новый "холостяк" оказался обманщиком, выдающим себя за успешного стоматолога

Главным героем нового сезона шоу "Холостяк" стал Антон Криворотов, стоматолог, рэпер и просто красавец. Девушки уже приготовились сражаться за сердце парня, но теперь, учитывая последние события, им стоит пересмотреть своё решение.

Несмотря на то что Антон — не такая медийная личность, как предыдущие холостяки, о нём известно немало. И с какой стороны ни посмотри — парень выходит достойным. Является правнуком великого учёного — Александра Ивановича Евдокимова, закончил престижный московский вуз, стажировался за границей, имеет свою клинику, увлекается музыкой и даже записал несколько рэп-треков.

За таким холостяком выстроятся очереди из восторженных девушек, но есть одно "но". Большая часть из легенды Антона, судя по всему, не соответствует действительности. Бывшая коллега стоматолога в сердцах призналась, что парень ужасно работал и профессионал из него посредственный, потому его из клиники и выгнали, пишет "Стархит".

Это всё — враньё! Никакой он не внук Евдокимова. Антон из бедной семьи, денег у него нет. И как стоматолог он ужасный, его уволили из клиники Бывшая коллега Криворотова

Девушка, разумеется, пожелала остаться анонимом, а также призналась, что не хотела доставлять кому-то неприятности, но её сильно разозлили поведение и флёр успешности вокруг Антона. Ведь даже частная клиника DentaGuard, которая якобы принадлежит Криворотову, по официальным документам числится за другими владельцами.

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