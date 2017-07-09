Россия Ильи Глазунова. Жизнь и судьба великого художника

Известный российский художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни в ночь на 9 июля.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Его отец Сергей Глазунов был историком, экономистом, доцентом Ленинградского государственного университета. Мать Ольга Глазунова, урождённая Флуг, была дочерью действительного статского советника.

В детстве Илья учился в школе искусств, затем — в художественной школе на Петроградской стороне.

Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. В 1942 году 11-летнего Илью вывезли по "Дороге жизни" в деревню Гребло Новгородской области.

Память о войне всегда жила в душе художника.

Уже будучи студентом Ленинградского художественного института имени И.Е. Репина, он выразил свои впечатления о блокаде и войне в картине "Дороги войны". Глазунов предложил её в качестве дипломной работы.

Академическое начальство единодушно отвергло картину, назвав её антисоветской, искажающей правду и смысл Великой Отечественной войны советского народа:

— Война характерна победой, а вы смакуете отступление советских войск — такого ещё не было в советском искусстве.

Картину несколько лет не выставляли. На знаменитой пятидневной выставке, которая проходила в Манеже в 1964 году, он всё-таки осмелился её показать. Однако выставка была закрыта, а картина — передана в Дом офицеров, где была уничтожена.

В середине 1980-х годов художник написал повторение уничтоженной картины. Она находится теперь в художественном музее Алма-Аты.

Детские годы Илья прожил в старинной деревеньке Гребло, затерянной в дремучих новгородских лесах. Эти годы оставили глубокий след в сознании будущего художника, им он во многом обязан пониманием русского характера, ощущением поэтики русского пейзажа. Война ещё не кончилась, когда Илья Глазунов вернулся в родной Ленинград.

Он поступил в среднюю художественную школу, ставшую впоследствии Институтом имени И.Е. Репина Академии художеств СССР, где занимался в мастерской народного художника СССР профессора Б.В. Иогансона.

Первые успехи

В 1957 году руководство Центрального дома работников искусств в Москве организовало первую персональную выставку картин и рисунков Глазунова.

Основанием для проведения выставки послужило получение Глазуновым Гран-при на Всемирной выставке молодёжи и студентов в Праге за созданный им образ заключённого в тюрьму писателя Юлиуса Фучика. Молодой художник подошёл к этой теме смело и неожиданно. Он показал колодец тюремного двора, куда заключённых вывели на прогулку, то, как они уныло бредут по кругу, глядя в землю. И только один, чем-то напоминающий своими чертами самого молодого художника, осмелился поднять высоко голову и смотреть на красоту тающих в небе облаков и кружащихся в вечернем закате птиц.

Эта картина потрясла не только международное жюри в Праге, но и советскую публику.

Московская выставка Глазунова имела большой успех у посетителей, но вызвала столь же большое недовольство и раздражение со стороны руководителей Союза художников. "Что же удивляться после этого, — писал в газете "Советская культура" в октябре 1957 года Б. Иогансон, — когда студент художественного вуза И. Глазунов возомнил себя новоявленным "гением" и организовал свою персональную выставку".

Со времени выставки в ЦДРИ прошло пять лет. Все эти годы Глазунов напряжённо работал, у него скопились десятки новых талантливо написанных картин и портретов, которых почти никто не видел. Однако добиться от союза выставки своих работ он не может. У него нет своей творческой мастерской, какие имеют многие московские живописцы.

Россия Глазунова

Более 20 лет посвятил художник циклу "История России".

"Олег с Игорем", "Князь Игорь", "Два князя", "Русский Икар", "Проводы войска", "Канун" (Дмитрий Донской и Сергий Радонежский в канун Куликовской битвы), "Андрей Рублёв", "Русская красавица", "Мистерия XX века", "Вечная Россия" и многие другие полотна воспевают трудную и героическую судьбу Древней Руси.

Создавая свои исторические картины "Борис Годунов" (1967), "Легенда о царевиче Димитрии" (1968), "Князь Олег и Игорь" (1972), "Иван Грозный" (1974), "Дмитрий Донской" (1979), художник сочетал темперную живопись на доске с инкрустацией цветными стёклами, парчой, металлом, по-своему преломляя приёмы древнерусского искусства.

Вершинами философского осмысления процессов мировой и отечественной истории стали всемирно известные живописные полотна "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", "Великий эксперимент", "Разгром храма в пасхальную ночь".

Важный этап творчества художника — иллюстрация литературных произведений. В 1960–1970-х Глазунов создал иллюстрации к произведениям русских классиков — Фёдора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова-Печерского, Николая Лескова.

Значительную долю работ Глазунова составляют портреты современников. "Пишу молча", — рассказывает Илья Сергеевич.

— Мне необходимо почувствовать внутреннюю музыку души того человека, портрет которого я пишу.

Особо интересен портрет жены Глазунова — "Нина". Художница из знаменитой династии художников Бенуа, Нина стала спутницей, другом, помощником Глазунова. Их дети, Ваня и Вера, тоже сделались прототипами персонажей многих картин Глазунова.

Ильёй Сергеевичем написаны портреты рабочих и колхозников, писателей и государственных деятелей, людей науки и искусства, среди которых Сальвадор Альенде, Урхо Кекконен, Федерико Феллини, Давид Альфаро Сикейрос, Джина Лоллобриджида, Марио дель Монако, Доменико Модуньо, Иннокентий Смоктуновский, космонавт Виталий Севастьянов, Сергей Смирнов... Многое написано с места событий. Будь то Чили, Вьетнам, Франция, Италия или Россия (строительство Байкало-Амурской магистрали, города и сёла России).

Илья Глазунов возглавлял мастерскую портрета в Институте имени Сурикова. По инициативе И.С. Глазунова в столице России в 1987 году создано уникальное учреждение — Российская академия живописи, ваяния и зодчества, в которой ведётся обучение по специальностям "живопись", "скульптура", "реставрация и технология живописи", "архитектура", "история и теория изобразительного искусства".

Илья Глазунов: "Считаю, что миссия педагога-художника — воспитать личность, которая понимает своё время и владеет всем арсеналом высокого реализма школ прошлого, скажем Ренессанса, лучших русских мастеров"