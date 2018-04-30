Стеклодув создаёт пакеты, которые заставляют сомневаться в реальности (15 фото)

Художник Дилан Мартинес из США сочетает при создании своих работ несколько стеклодувных и ваятельных техник. В итоге получаются предметы, которые вызывают замешательство и восхищение одновременно.

Дилан изначально видит мир не так, как большинство: он дальтоник. Поэтому и художественные средства у него немного необычные. Парень создаёт иллюзии из стекла, глядя на которые, вы ни за что не поверите в их поддельность.

Мнимое движение поднимающихся пузырей и изгибы форм заставляют верить в то, что вода и пакет реальны. Любопытно, что наши желания часто влияют на восприятие действительности, каждый придумывает правду сам Дилан Мартинес

Мартин поделился секретом создания своих пакетиков, которые он делает в мастерской в Орегоне. Сначала "лепится вода", а сверху выдувается пузырь. К нему потом мастер тщательно и старательно приделывает складки и формирует мельчайшие изгибы. Изделие обжигают при температуре 521°C, а затем охлаждают 120 часов.

За работами художника можно следить на его сайте и в "Инстаграме". А жители США скоро смогут посетить и персональную выставку стеклодува-иллюзиониста.

Словно пакетики, в которых мы в детстве носили рыбок! Очень круто! jasonmattis32

Самые великолепные и изящные скульптуры! meganwintersdesign

От ваших работ дух захватывает! twerking_for.jesus

Что-о-о? Это разве не пакеты с водой?! abyss102