Стеклодув создаёт пакеты, которые заставляют сомневаться в реальности (15 фото)

Дилан изначально видит мир не так, как большинство: он дальтоник. Поэтому и художественные средства у него немного необычные. Парень создаёт иллюзии из стекла, глядя на которые, вы ни за что не поверите в их поддельность.
Мнимое движение поднимающихся пузырей и изгибы форм заставляют верить в то, что вода и пакет реальны. Любопытно, что наши желания часто влияют на восприятие действительности, каждый придумывает правду сам
Дилан Мартинес
Мартин поделился секретом создания своих пакетиков, которые он делает в мастерской в Орегоне. Сначала "лепится вода", а сверху выдувается пузырь. К нему потом мастер тщательно и старательно приделывает складки и формирует мельчайшие изгибы. Изделие обжигают при температуре 521°C, а затем охлаждают 120 часов.
За работами художника можно следить на его сайте и в "Инстаграме". А жители США скоро смогут посетить и персональную выставку стеклодува-иллюзиониста.
Словно пакетики, в которых мы в детстве носили рыбок! Очень круто!
jasonmattis32
Самые великолепные и изящные скульптуры!
meganwintersdesign
От ваших работ дух захватывает!
twerking_for.jesus
Что-о-о? Это разве не пакеты с водой?!
abyss102
Увидел твои работы в журнале и сразу решил тебя отыскать. Классные работы!
prhym8
- Популярные
- По времени