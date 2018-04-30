Тихая романтика. 20 иллюстраций повседневной жизни влюблённой пары

Корейский художник под псевдонимом puuung1 создаёт милые, тёплые иллюстрации повседневности, которая полна для него волшебных мелочей. Некоторые из рисунков он "оживляет" — полюбившихся персонажей можно увидеть и в анимации.

Герои историй puuung1 — парочка, которой никогда не бывает скучно. Они вместе обедают, читают книги, любуются снегом и не надоедают друг другу. И выражения лиц у влюблённых всегда умиротворённые и счастливые. Они рады каждому дню и умеют ценить любое мгновение. У этих персонажей точно есть чему поучиться.

Любить может каждый. Любовь скрыта во всех наших повседневных мелочах. И я нахожу её и воплощаю в рисунках puuung1

Художник к тому же использует мягкие приглушённые цвета, и почти на каждой картине есть эффект уютного свечения. В общем, смотреть одно удовольствие — будто тебя сердечно обнял родной человек.

Puuung1 рисует с самого детства. По словам иллюстратора, именно это делает его по-настоящему счастливым и помогает выражать себя. Сейчас он делает и короткометражные мультфильмы с теми же милыми героями.

Я был тихим человеком, но я чувствовал, что могу спокойно выразить всё, что хочу, через мои рисунки puuung1

У художника есть несколько сайтов, а также "ютуб" и "инстаграм" с 361 тыс. подписчиков. Пользователи даже устраивают своего рода флешмобы и признаются друг другу в любви в комментариях.

Хочу жить так же! agatata03

Mavhermo, доброе утро! Люблю тебя! Не могу дождаться встречи! kyladoscope29