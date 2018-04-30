Диснеевский аниматор потерял жену и теперь рисует душераздирающие иллюстрации

57-летний бывший режиссёр анимации Гэри Эндрюс из Англии говорит, что, несмотря на то что ему порой хочется просто "выть от горя", он не имеет права на скорбь. Ведь у него остались двое маленьких детей.

Гэри впервые стал набрасывать скетчи о семье в личном дневнике три года назад. Художник не мог представить, что это занятие вскоре будет спасать его от тяжёлых душевных мук.

История отношений Гэри и его жены Джой, которые связали свою жизнь с миром анимации и кино, начиналась и правда как в фильме. Пара познакомилась на занятиях в любительском театре. И любовь, по рассказам Гэри, будто "выскочила, как убийца в переулке".

Она была молода и красива, а я — низкий, пухлый и на 15 лет старше. Но что-то щёлкнуло между нами. В последний день мы были влюблены друг в друга так же сильно, как и в первый Гэри Эндрюс

Влюблённые прожили вместе 19 лет, наполненных нежностью и страстью. И даже короткие расставания давались им нелегко.

Мы прожили такую насыщенную жизнь за 19 лет, какую другим не прожить и за сто. И я с нетерпением ждал следующих 19 лет Гэри Эндрюс

Но всё изменилось в один момент. Пара провела несколько весёлых дней на фестивале, а затем Гэри улетел в Канаду. Джой провожала мужа в аэропорту Хитроу. По словам мужчины, он обернулся, чтобы увидеть, как жена машет на прощание, и сказал: "До свидания, увидимся через неделю". Тогда никто не знал, что виделись супруги в последний раз.

Дальше всё произошло как в кошмаре. Крепкая и сияющая женщина, которая никогда не жаловалась на здоровье, погибла за четыре дня. У неё появились симптомы гриппа, поэтому никто не поднял тревогу. В итоге, когда она оказалась в больнице, было уже поздно. 41-летняя Джой умерла от полиорганной недостаточности, которую вызвал "тихий убийца" — сепсис. Его сложно распознать.

Убитый горем супруг в ту ночь взял карандаш и изобразил своё разбитое сердце.

Я так сильно плакал, что не видел листа. Я рисовал сквозь слёзы. <...> В ту ночь половина меня тоже умерла Гэри Эндрюс

С тех пор аниматор занимается "арт-терапией" каждый вечер уже шесть месяцев. Он рисует пером от руки немного карикатурные скетчи о себе, жене и детях, и боль и отчаяние отступают. Теперь Гэри должен быть сильным как никогда, ведь забота о десятилетней Лили и семилетнем Бэне лежит только на нём.

Дневник — это моя терапия. <...> Есть дни, когда я хочу выть от горя, бить диван и кричать: "Почему?" Но я подавляю эти чувства. У меня есть дети, и они не должны думать, что потеряли всё Гэри Эндрюс

Художник хочет затем продать свою серию скетчей, а полученные деньги отправить в фонд по исследованию сепсиса.