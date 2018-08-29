25-летняя художница изрисовала 67 авто за одно утро, но её творчество не поняли

У девушки, по всей видимости, депрессия, что, впрочем, не избавляет её от необходимости заплатить крупный штраф и возместить убытки автовладельцам.

Ранним утром молодая художница с несколькими баллончиками краски пришла на автостоянку в Ланьшане (Китай) и стала рисовать. На машинах. На всех…

Где-то это были осмысленные рисунки, а где-то что-то очень странное и непонятное. Как бы то ни было, "жертвами" такого искусства стали 67 автовладельцев.

Художницу нашли сразу, она и не собиралась скрываться. Вскоре посчитали и предварительный ущерб — около 6000 юаней (около 60 тыс. рублей). Девушка объяснила, что всё это особое "чернильное искусство", которое не каждый поймёт. Однако вскоре выяснилось, что она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.