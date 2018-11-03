Это что за дичь? 8 животных-мемов, которые превратились в искусство

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Это что за дичь? 8 животных-мемов, которые превратились в искусство

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Фото: twitter/meetissai

Многие из нас любят посмотреть смешные фото животных в Сети. Но художник из Японии с ником meetissai настолько вдохновился вирусными снимками, что решил создавать на основе их героев произведения искусства. Парень делает фигурки забавных и порой очень странных зверят и выкладывает свои работы в "Твиттере", где у него 10,5 тысячи подписчиков. Таким образом, у фанатов мемов появилась возможность подержать в руках своих любимчиков, изображения которых бросают вызов реальности. Смотрите сами.

Облачко из пёселя, которое сдуло ветром

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

Очень дикий кролик

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

Что это за чёрное пятнышко? Да это же котейка!

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

Кот-ракета

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

"Сломанный" котейка

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

Кот-босс

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

Доминирующий котейка

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

Жидкий котофей

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/meetissaihttps://twitter.com/meetissai" target="_blank"><strong>meetissai</strong></a></p>

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