Сударь, что за треш? Что если герои известных картин столкнутся с реальностью

Графический дизайнер из Турции создаёт ироничные коллажи, которые обличают современные проблемы.

Художник из Анкары работает в сфере моды и рекламы, где занимается постпродакшеном и графикой.

Но в свободное время его фантазия не знает предела.

При помощи "Фотошопа" Мехмет Герен переносит героев известных картин в современную реальность.

Главная его задача — сочетать различные визуальные элементы, чтобы они выглядели правдоподобно.

В итоге благодаря ироничным коллажам он подчёркивает актуальные проблемы и ситуации, характерные для современного мира.

В частности, в его инстаграм-аккаунте можно увидеть, как девушка с серёжкой курит на балконе или ест фаст-фуд.

Пока на художника подписано около 70 тыс. пользователей "Инстаграма".