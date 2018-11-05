Сударь, что за треш? Что если герои известных картин столкнутся с реальностью

Художник из Анкары работает в сфере моды и рекламы, где занимается постпродакшеном и графикой.
Но в свободное время его фантазия не знает предела.
При помощи "Фотошопа" Мехмет Герен переносит героев известных картин в современную реальность.
Главная его задача — сочетать различные визуальные элементы, чтобы они выглядели правдоподобно.
В итоге благодаря ироничным коллажам он подчёркивает актуальные проблемы и ситуации, характерные для современного мира.
В частности, в его инстаграм-аккаунте можно увидеть, как девушка с серёжкой курит на балконе или ест фаст-фуд.
Пока на художника подписано около 70 тыс. пользователей "Инстаграма".
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