Сударь, что за треш? Что если герои известных картин столкнутся с реальностью

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Сударь, что за треш? Что если герои известных картин столкнутся с реальностью

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Графический дизайнер из Турции создаёт ироничные коллажи, которые обличают современные проблемы.

Художник из Анкары работает в сфере моды и рекламы, где занимается постпродакшеном и графикой.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

Но в свободное время его фантазия не знает предела.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

При помощи "Фотошопа" Мехмет Герен переносит героев известных картин в современную реальность.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

Главная его задача — сочетать различные визуальные элементы, чтобы они выглядели правдоподобно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

В итоге благодаря ироничным коллажам он подчёркивает актуальные проблемы и ситуации, характерные для современного мира.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

В частности, в его инстаграм-аккаунте можно увидеть, как девушка с серёжкой курит на балконе или ест фаст-фуд.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

Пока на художника подписано около 70 тыс. пользователей "Инстаграма".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mehmetgeren.design/" target="_blank">mehmetgeren.design</a></p>

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