Жители острова верили в сказки про фей, а потом нашли на нём крошечные домики

Неизвестно, когда на острове впервые появились упоминания о феях, но истории о них передавались из поколения в поколение
Когда-то верили, что их можно встретить практически в каждом уголке
Существовало суеверие, что, находясь на местном мосту Фейри-Бридж, надо обязательно помахать маленьким человечкам
По преданиям, они вмешиваются в жизнь обычных людей. И, в отличие от других, местные феи озорные и вредные существа. Эти легенды живут до сих пор
Поэтому, когда жители в четырёх местах нашли крошечные домики высотой 30 см, сложно было не поверить в сказку — так чудесно они выглядели
Маленькие дворцы и крепости из камня, дерева и стекла прятались у водопадов, в корнях деревьев и на скалах и радовали детей и взрослых
Дома, которые появились, абсолютно прекрасны. Все с радостью оправляются их искать, особенно местные дети
Анджела Бирн, сотрудник местного туристического центра
Но если это и магия, то вполне привычная для нашего мира. Ответственность за происходящее взял на себя коллектив художников из Швеции AnonyMouse
Они известны своими миниатюрными изящными работами, среди которых домик для мышей и "самый маленький в мире книжный магазин"
Когда художники узнали о местном фольклоре, решили отправиться туда и пообщаться с жителями, которые до сих пор верят в сказки
И решили воплотить сказочные истории в жизнь
Нам нравится добавлять немного волшебства в каждый день
Яша Мусекевитц, художник
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