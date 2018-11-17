Жители острова верили в сказки про фей, а потом нашли на нём крошечные домики

Жители острова Мэн, в фольклоре которых встречается много упоминаний о великанах и маленьких человечках, были удивлены и очарованы, когда стали находить маленькие сказочные домики с миниатюрной мебелью внутри в разных местах. Может, сказки реальны или это мистика вмешалась в обычную жизнь? Нет, всё оказалось проще. Это известные уличные художники AnonyMouse решили подарить островитянам немного волшебства.

Неизвестно, когда на острове впервые появились упоминания о феях, но истории о них передавались из поколения в поколение

Когда-то верили, что их можно встретить практически в каждом уголке

Существовало суеверие, что, находясь на местном мосту Фейри-Бридж, надо обязательно помахать маленьким человечкам

По преданиям, они вмешиваются в жизнь обычных людей. И, в отличие от других, местные феи озорные и вредные существа. Эти легенды живут до сих пор

Поэтому, когда жители в четырёх местах нашли крошечные домики высотой 30 см, сложно было не поверить в сказку — так чудесно они выглядели

Маленькие дворцы и крепости из камня, дерева и стекла прятались у водопадов, в корнях деревьев и на скалах и радовали детей и взрослых

Дома, которые появились, абсолютно прекрасны. Все с радостью оправляются их искать, особенно местные дети Анджела Бирн, сотрудник местного туристического центра

Но если это и магия, то вполне привычная для нашего мира. Ответственность за происходящее взял на себя коллектив художников из Швеции AnonyMouse

Они известны своими миниатюрными изящными работами, среди которых домик для мышей и "самый маленький в мире книжный магазин"

Когда художники узнали о местном фольклоре, решили отправиться туда и пообщаться с жителями, которые до сих пор верят в сказки

И решили воплотить сказочные истории в жизнь