Полное безумяу... 10 влиятельных личностей, но только с усами, лапками и хвостом

Художница из Флориды создаёт совершенно уникальные портреты, главными героями которых становятся животные. Кристина Гесс нарисовала целую серию работ, где представляет их в образах знаменитых людей прошлого.

Королева Елизавета стала первым портретом из этой серии. В 2010 году клиент захотел увековечить свою кошку как королевскую особу.

Наполеон Бонапарт был известен своим маленьким ростом и взрывным характером. Поэтому художница увидела в нём именно бассета.

Мария-Антуанетта, в чьих париках больше никогда не заведутся мыши.

Стивен Джобс — изобретатель и предприниматель, создавший мышь, которая свела с ума всех кошек.

Уильям Пушистая Борода Шекспир — автор таких шедевров, как "Ромяу и Мурльетта" и "Поедание строптивой".

Тутанхамяу: "Нет ничего хуже, чем застрять в гробнице с тысячами мышей, которых вы не можете съесть"

Мерлин Монро: "Печенья — лучшие друзья девушек"

Элвис Пресли — певец, который возглавлял чарты с такими песнями, как"Синие замшевые лапки" и "Пламенный кусочек мяса".

Граф Дракула, который никак не мог насытиться и уничтожал каждую подушку, которая встречалась на его пути.

Дэвид Боу, известный своим непревзойдённым лаем.