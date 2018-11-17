Полное безумяу... 10 влиятельных личностей, но только с усами, лапками и хвостом

Королева Елизавета стала первым портретом из этой серии. В 2010 году клиент захотел увековечить свою кошку как королевскую особу.
Наполеон Бонапарт был известен своим маленьким ростом и взрывным характером. Поэтому художница увидела в нём именно бассета.
Мария-Антуанетта, в чьих париках больше никогда не заведутся мыши.
Стивен Джобс — изобретатель и предприниматель, создавший мышь, которая свела с ума всех кошек.
Уильям Пушистая Борода Шекспир — автор таких шедевров, как "Ромяу и Мурльетта" и "Поедание строптивой".
Тутанхамяу: "Нет ничего хуже, чем застрять в гробнице с тысячами мышей, которых вы не можете съесть"
Мерлин Монро: "Печенья — лучшие друзья девушек"
Элвис Пресли — певец, который возглавлял чарты с такими песнями, как"Синие замшевые лапки" и "Пламенный кусочек мяса".
Граф Дракула, который никак не мог насытиться и уничтожал каждую подушку, которая встречалась на его пути.
Дэвид Боу, известный своим непревзойдённым лаем.
- Популярные
- По времени