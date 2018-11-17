Полное безумяу... 10 влиятельных личностей, но только с усами, лапками и хвостом

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Полное безумяу... 10 влиятельных личностей, но только с усами, лапками и хвостом

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Художница из Флориды создаёт совершенно уникальные портреты, главными героями которых становятся животные. Кристина Гесс нарисовала целую серию работ, где представляет их в образах знаменитых людей прошлого.

Королева Елизавета стала первым портретом из этой серии. В 2010 году клиент захотел увековечить свою кошку как королевскую особу.

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Наполеон Бонапарт был известен своим маленьким ростом и взрывным характером. Поэтому художница увидела в нём именно бассета.

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Мария-Антуанетта, в чьих париках больше никогда не заведутся мыши.

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Стивен Джобс — изобретатель и предприниматель, создавший мышь, которая свела с ума всех кошек.

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Уильям Пушистая Борода Шекспир — автор таких шедевров, как "Ромяу и Мурльетта" и "Поедание строптивой".

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Тутанхамяу: "Нет ничего хуже, чем застрять в гробнице с тысячами мышей, которых вы не можете съесть"

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Мерлин Монро: "Печенья — лучшие друзья девушек"

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Элвис Пресли — певец, который возглавлял чарты с такими песнями, как"Синие замшевые лапки" и "Пламенный кусочек мяса".

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Граф Дракула, который никак не мог насытиться и уничтожал каждую подушку, которая встречалась на его пути.

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

Дэвид Боу, известный своим непревзойдённым лаем.

<p>Фото © animalsfromhistory.com/Christina Hess</p>

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