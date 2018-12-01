Уж-ж-жас! 9 известных хоррор-персонажей, которых превратили в насекомых

Британский художник Ричард Уилкинсон, который нарисовал персонажей "Звёздных войн" в виде жуков, решил не останавливаться на достигнутом. Он превратил других известных киногероев в насекомых. Иллюстратор решил повысить градус страха и сделал акцент на фильмах ужасов, и от этого зрелища мурашки по коже. Если вы инсектофоб — боитесь насекомых — или "хорророфоб" — трепещете от одного упоминания об ужастиках, то будьте особенно осторожны.
Джейсон Вурхиз ("Пятница, 13-е")
Пеннивайз ("Оно")
Фредди Крюгер ("Кошмар на улице Вязов")
Пеннивайз ("Оно")
Франкенштейн
Носферату ("Носферату. Симфония ужаса")
Валак ("Проклятие монахини", "Заклятие-2")
Человек-волк
Жаброчеловек ("Тварь из Чёрной Лагуны")
Как выглядели бы герои "Звёздных войн", если бы они были жуками