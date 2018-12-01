Уж-ж-жас! 9 известных хоррор-персонажей, которых превратили в насекомых

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Уж-ж-жас! 9 известных хоррор-персонажей, которых превратили в насекомых

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Фото: instagram/arthropoda_iconicus

Британский художник Ричард Уилкинсон, который нарисовал персонажей "Звёздных войн" в виде жуков, решил не останавливаться на достигнутом. Он превратил других известных киногероев в насекомых. Иллюстратор решил повысить градус страха и сделал акцент на фильмах ужасов, и от этого зрелища мурашки по коже. Если вы инсектофоб — боитесь насекомых — или "хорророфоб" — трепещете от одного упоминания об ужастиках, то будьте особенно осторожны.

Джейсон Вурхиз ("Пятница, 13-е")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Пеннивайз ("Оно")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Фредди Крюгер ("Кошмар на улице Вязов")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Пеннивайз ("Оно")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Франкенштейн

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Носферату ("Носферату. Симфония ужаса")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Валак ("Проклятие монахини", "Заклятие-2")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Человек-волк

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Жаброчеловек ("Тварь из Чёрной Лагуны")

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/arthropoda_iconicus/" target="_blank"><strong>arthropoda_iconicus</strong></a></p>

Как выглядели бы герои "Звёздных войн", если бы они были жуками

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