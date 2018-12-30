Вы сошли с... картин! 15 примеров крутого косплея мировых шедевров

Альфонс Муха "Портрет Ярославы"
Жан-Леон Жером "Вакханка"
Василий Пукирев "Неравный брак"
Караваджо "Юноша с корзиной фруктов"
Теофиль Стейнлен "Пьеро и кот"
Виктор Васнецов "Алёнушка"
Пабло Пикассо "Любительница абсента"
Ян Вермеер "Астроном"
Казимир Малевич "Девушка с гребнем в волосах"
Альберт Линч "Портрет молодой женщины"
Пьер Боннар "Белый кот"
Эгон Шиле "Сидящая женщина с согнутым коленом"
Валентин Серов "Девочка с персиками"
Фрида Кало "Автопортрет с терновым ожерельем"
Густав Климт "Поцелуй"
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