Вы сошли с... картин! 15 примеров крутого косплея мировых шедевров

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Вы сошли с... картин! 15 примеров крутого косплея мировых шедевров

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Фото: vk.com/Сфоткай типа Рембрандт

Косплеем героев кино, мультфильмов и игр уже никого не удивишь. И создатели паблика во "ВКонтакте" придумали развлечение получше. Подписчики группы присылают фото, похожие на шедевры мирового искусства и живописи, и не беда, что девочку с персиками, например, закосплеил парень. Атмосфера всё равно передана прекрасно. Кого из художников выбрали пользователи для своих фотоэкспериментов, смотрите в подборке ниже.

Альфонс Муха "Портрет Ярославы"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Жан-Леон Жером "Вакханка"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Василий Пукирев "Неравный брак"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Караваджо "Юноша с корзиной фруктов"

<p></p>

Теофиль Стейнлен "Пьеро и кот"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Виктор Васнецов "Алёнушка"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Пабло Пикассо "Любительница абсента"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Ян Вермеер "Астроном"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Казимир Малевич "Девушка с гребнем в волосах"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Альберт Линч "Портрет молодой женщины"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Пьер Боннар "Белый кот"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Эгон Шиле "Сидящая женщина с согнутым коленом"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Валентин Серов "Девочка с персиками"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Фрида Кало "Автопортрет с терновым ожерельем"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

Густав Климт "Поцелуй"

<p>Фото: vk.com/<a href="https://vk.com/public158701739" target="_blank"><strong>Сфоткай типа Рембрандт</strong></a></p>

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