Дочь Любови Успенской испугала хейтеров, выложив фото под капельницей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила в Instagram фото, сделанное на больничной койке. Таким образом девушка решила ответить хейтерам, которые критикуют её художественные способности.

В начале сентября Татьяна сломала челюсть и потеряла пять зубов, упав с велосипеда. Девушке пришлось перенести две серьёзные операции. Вероятнее всего, фото под капельницей было сделано именно в этот период.

После случившегося Татьяна побрилась налысо, что привлекло к ней ещё больше внимания. А так как на своей странице в Instagram девушка выкладывает художественные работы, её не смогли обойти стороной и хейтеры. Именно к ним художница и обратилась в подписи к фотографии.

...вместо злых комментов или просто обсуждений, уходящих никуда, — стройте ваши страницы с тем, что Вы считаете красотой. Хреновый я художник ? Да не называла я себя никогда художником! <...> Это просто мой мир. Пусть каждый обретёт свой Татьяна Плаксина

В комментариях поклонники пожелали девушке побыстрее восстановиться и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей.