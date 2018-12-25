Дочь Любови Успенской испугала хейтеров, выложив фото под капельницей

В начале сентября Татьяна сломала челюсть и потеряла пять зубов, упав с велосипеда. Девушке пришлось перенести две серьёзные операции. Вероятнее всего, фото под капельницей было сделано именно в этот период.
После случившегося Татьяна побрилась налысо, что привлекло к ней ещё больше внимания. А так как на своей странице в Instagram девушка выкладывает художественные работы, её не смогли обойти стороной и хейтеры. Именно к ним художница и обратилась в подписи к фотографии.
...вместо злых комментов или просто обсуждений, уходящих никуда, — стройте ваши страницы с тем, что Вы считаете красотой. Хреновый я художник ? Да не называла я себя никогда художником! <...> Это просто мой мир. Пусть каждый обретёт свой
Татьяна Плаксина
В комментариях поклонники пожелали девушке побыстрее восстановиться и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей.
Умничка! Ты талантливая девочка и очень сильная духом!
mlekontseva
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