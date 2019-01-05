Обман 99-го уровня!

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Обман 99-го уровня!

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Турецкая художница создаёт реалистичные рисунки, которые многих способны ввести в заблуждение. Попадётесь ли вы на её удочку?
Автор:
АГ
Алина Гостева
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