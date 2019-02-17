Ах эти щёчки! 15 примеров, как бы выглядели знаменитости, забыв про диеты

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Ах эти щёчки! 15 примеров, как бы выглядели знаменитости, забыв про диеты

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Фото: instagram/jaytee_fa_artist

Аргентинский художник Джей Ти, который ведёт инстаграм-аккаунт под ником jaytee_fa_artist, "преображает" знаменитостей на свой манер. Он берёт снимки известных певиц, актрис и моделей и прифотошопливает звёздам на них лишние килограммы. Парень хочет показать, что симпатично можно выглядеть в разном весе, и творит под лозунгом "Красота бывает любого размера". Среди тех, кто подвергся эксперименту иллюстратора, в том числе Селена Гомес, у которой изрядно увеличились бёдра, и Пэрис Хилтон с пухлыми щёчками.

Селена Гомес

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Пэрис Хилтон

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Памела Андерсон

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Лана Дель Рей

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Шакира

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Леди Гага

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Меган Фокс

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Рэйчел Макадамс

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Ева Лонгория

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Эмма Стоун

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Кристина Хендрикс

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Кейт Бекинсейл

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Ферги

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Бейонсе

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

Келли Брук

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/jaytee_fa_artist/" target="_blank"><strong>jaytee_fa_artist</strong></a></p>

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