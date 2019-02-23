Я и... Снова я! 15 фото, где звёзды встретились с самими собой в молодости

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Я и... Снова я! 15 фото, где звёзды встретились с самими собой в молодости

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Фото: instagram/ardgelinck

Если бы вы могли вернуться в прошлое и дать себе парочку советов, вы бы это сделали? Пока машину времени, к сожалению, ещё не изобрели, но голландец Ард Гелинк предоставил замечательную возможность тем, кто хотел бы встретиться лицом к лицу с самим собой. Художник создал проект, где звёзды позируют на одном фото с молодыми версиями самих себя. И на его снимках обнимаются, словно старые друзья, Мадонна и Эмма Уотсон, Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне. Зрелище завораживающее. Кто ещё из знаменитостей переместился во времени — смотрите в подборке ниже.

Ричард Гир

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Кейт Мосс

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Джонни Депп

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Эмма Уотсон

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Харрисон Форд

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Дженнифер Энистон

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Майкл Джексон

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Леди Гага

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Роберт Де Ниро

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Джулия Робертс

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Том Хэнкс

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Бритни Спирс

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Мел Гибсон

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Мадонна

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

Сильвестр Сталлоне

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/ardgelinck/" target="_blank"><strong>ardgelinck</strong></a></p>

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