Я и... Снова я! 15 фото, где звёзды встретились с самими собой в молодости

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Ричард Гир
Кейт Мосс
Джонни Депп
Эмма Уотсон
Харрисон Форд
Дженнифер Энистон
Майкл Джексон
Леди Гага
Роберт Де Ниро
Джулия Робертс
Том Хэнкс
Бритни Спирс
Мел Гибсон
Мадонна
Сильвестр Сталлоне
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