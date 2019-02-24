10 фото художницы из Кот-д’Ивуара, которая покажет вам много крутых голов

Летиция Кай самовыражается с помощью необычных причёсок. Пользователи "Инстаграма" в восторге от полёта её фантазии.

Летиция Кай — 22-летняя художница и дизайнер из Кот-д’Ивуара

В какой-то момент она обнаружила у себя тягу к экспериментам с собственными волосами

Девушка завела страницу в "Инстаграме", куда регулярно выкладывает снимки своих творений

По словам Летиции, она использует волосы не только как средство реализации творческих амбиций, но и в качестве способа выражения своих убеждений

На каждую причёску, в зависимости от сложности, уходит от 20 минут до 2 часов

Для создания произведений парикмахерского искусства Летиция использует различные ухищрения — например, проволоку

Как бы то ни было, выглядит это весьма эффектно

Впрочем, такую укладку вряд ли можно назвать практичной

Но если вы всё же решитесь на подобное, прохожие точно оценят ваше чувство юмора

Браво, Летиция!

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