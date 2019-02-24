10 фото художницы из Кот-д’Ивуара, которая покажет вам много крутых голов

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10 фото художницы из Кот-д’Ивуара, которая покажет вам много крутых голов

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Летиция Кай самовыражается с помощью необычных причёсок. Пользователи "Инстаграма" в восторге от полёта её фантазии.

Летиция Кай — 22-летняя художница и дизайнер из Кот-д’Ивуара

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

В какой-то момент она обнаружила у себя тягу к экспериментам с собственными волосами

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

Девушка завела страницу в "Инстаграме", куда регулярно выкладывает снимки своих творений

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

По словам Летиции, она использует волосы не только как средство реализации творческих амбиций, но и в качестве способа выражения своих убеждений

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

На каждую причёску, в зависимости от сложности, уходит от 20 минут до 2 часов

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

Для создания произведений парикмахерского искусства Летиция использует различные ухищрения например, проволоку

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

Как бы то ни было, выглядит это весьма эффектно

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

Впрочем, такую укладку вряд ли можно назвать практичной

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

Но если вы всё же решитесь на подобное, прохожие точно оценят ваше чувство юмора

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

Браво, Летиция!

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/laetitiaky/" target="_blank">Instagram/laetitiaky</a></p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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