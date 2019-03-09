Повар снимал закат над морем, но небеса показали то, что поразило тысячи людей

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Повар снимал закат над морем, но небеса показали то, что поразило тысячи людей

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Фото: facebook/Alfredo Lo Brutto

Итальянский художник и шеф-повар Альфредо Ло Брутто был на седьмом небе от счастья, когда ему удалось сделать шикарные кадры. И он поспешил поделиться снимками в соцсетях.

Альфредо любовался прекрасным закатом над морем в родном городке Агрополи, Италия. И решил сделать несколько снимков. Видимо, ему улыбнулась удача — и на фото попали удивительные облака. Они сложились в сияющую фигуру, напоминающую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

<p>Фото: facebook/<strong>Alfredo Lo Brutto</strong></p>

Мужчина был настолько потрясён, что решил выложить фото на странице в "Фейсбуке". И пост быстро стал вирусным, пишет The Sun. Комментаторы восхищались снимками, отмечая, что действительно видят там фигуру Иисуса, распростёршего руки в благославляющем жесте.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/turismo58/" target="_blank"><strong>turismo58, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/remogrinch/" target="_blank"><strong>remogrinch</strong></a></p>

Вид меня просто очаровал. Я нечасто делюсь снимками в социальных сетях. Но, сделав эти, сразу почувствовал, что хочу, чтобы и другие люди увидели эту красоту

Альфредо Ло Брутто

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