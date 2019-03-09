Повар снимал закат над морем, но небеса показали то, что поразило тысячи людей

Итальянский художник и шеф-повар Альфредо Ло Брутто был на седьмом небе от счастья, когда ему удалось сделать шикарные кадры. И он поспешил поделиться снимками в соцсетях.

Альфредо любовался прекрасным закатом над морем в родном городке Агрополи, Италия. И решил сделать несколько снимков. Видимо, ему улыбнулась удача — и на фото попали удивительные облака. Они сложились в сияющую фигуру, напоминающую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Мужчина был настолько потрясён, что решил выложить фото на странице в "Фейсбуке". И пост быстро стал вирусным, пишет The Sun. Комментаторы восхищались снимками, отмечая, что действительно видят там фигуру Иисуса, распростёршего руки в благославляющем жесте.