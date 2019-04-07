Парень из Нур-Султана доказал, что засохшие листья — это тоже искусство: 14 фото

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Парень из Нур-Султана доказал, что засохшие листья — это тоже искусство: 14 фото

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Фото © Instagram/kanat_n

Правильно говорят, что творческого человека ничто не способно остановить, ведь границ у его фантазии не существует. И 27-летний художник из Казахстана Канат Нуртазин в очередной раз это подтвердил, показав, что красота кроется в каждой маленькой детали, пишет Bored Panda.

Пять лет назад Канат начал проект под названием "100 методов рисования", где, как можно догадаться из названия, показывал разные способы рисования.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

По словам художника, самым любимым методом из перечисленных была резьба по листьям.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Жизнь листа, как и обычного человека, весьма недолговечна. И Канат Нуртазин хочет дать ему второй шанс, написав на его поверхности новую историю.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

По словам художника, большого секрета в том, что он делает, нет.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Он просто рисует на листьях то, чем хочет поделиться со своими подписчиками, а потом берётся за лезвие.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Куда сложнее найти нужные место, время и угол, которые максимально раскроют потенциал картины.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Помимо искусства, Канат любит путешествовать по миру, знакомиться с новыми культурами и отыскивать неизведанные места.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Запомнить всё увиденное парню помогают картины на листьях.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Ведь ни одно самое умелое, но обыкновенное фото не способно передать всю красоту и атмосферу нового места.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Канат уже открыл для себя резьбу не только по листьям, но и по яблокам, арбузам, тыквам и цветам (даже на лепестках!).

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Художник спокойно обращается и к традиционным способам рисования, только вместо красок использует всё, что может подвернуться под руку.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

В ход идут нутелла, варенье, кетчуп, гипс и кофе.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Канат признаётся, что никакого специального образования он не получал, просто было много свободного времени и желания творить.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

Молодой человек всегда хотел открыть свою студию, и, судя по тому какую популярность набирают его работы, у него всё получится.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kanat_n/" target="_blank"><strong>kanat_n</strong></a></p>

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