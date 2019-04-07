Парень из Нур-Султана доказал, что засохшие листья — это тоже искусство: 14 фото

Правильно говорят, что творческого человека ничто не способно остановить, ведь границ у его фантазии не существует. И 27-летний художник из Казахстана Канат Нуртазин в очередной раз это подтвердил, показав, что красота кроется в каждой маленькой детали, пишет Bored Panda.

Пять лет назад Канат начал проект под названием "100 методов рисования", где, как можно догадаться из названия, показывал разные способы рисования.

По словам художника, самым любимым методом из перечисленных была резьба по листьям.

Жизнь листа, как и обычного человека, весьма недолговечна. И Канат Нуртазин хочет дать ему второй шанс, написав на его поверхности новую историю.

По словам художника, большого секрета в том, что он делает, нет.

Он просто рисует на листьях то, чем хочет поделиться со своими подписчиками, а потом берётся за лезвие.

Куда сложнее найти нужные место, время и угол, которые максимально раскроют потенциал картины.

Помимо искусства, Канат любит путешествовать по миру, знакомиться с новыми культурами и отыскивать неизведанные места.

Запомнить всё увиденное парню помогают картины на листьях.

Ведь ни одно самое умелое, но обыкновенное фото не способно передать всю красоту и атмосферу нового места.

Канат уже открыл для себя резьбу не только по листьям, но и по яблокам, арбузам, тыквам и цветам (даже на лепестках!).

Художник спокойно обращается и к традиционным способам рисования, только вместо красок использует всё, что может подвернуться под руку.

В ход идут нутелла, варенье, кетчуп, гипс и кофе.

Канат признаётся, что никакого специального образования он не получал, просто было много свободного времени и желания творить.

Молодой человек всегда хотел открыть свою студию, и, судя по тому какую популярность набирают его работы, у него всё получится.

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