Художник создал чудный мир, где люди живут среди огромных животных: 10 рисунков

С японскими иллюстраторами никогда не можешь быть уверенным, что именно тебя ждёт: страшная и жуткая мистика или милая и очаровательная... мистика. Но в этот раз в подборке Bored Panda будут исключительно пушистые и уютные гиганты.

Художник из Японии с ником Ariduka55 придумал необычный мир, в котором огромную роль отвёл различным животным.

И огромную — в прямом смысле. Привычные для нас малыши вырастают на его рисунках до невероятных размеров.

Но никто не жалуется, ведь что может быть лучше, чем упасть в мягкое облако милого кота.

Этот японский художник действительно возвёл культ пушистого пузика в абсолют.

Нетрудно заметить, что на иллюстрациях Ariduka55 присутствуют в основном добрые и мохнатые животные.

А атмосфера обычно царит мирная и уютная, немного эфемерная и нежная.

Такого эффекта помогают добиться лучи солнца, проникающие через ветви деревьев или занавески на окнах.

Для японского изобразительного искусства это далеко не редкость.

Для такого явления в японском языке даже существует отдельное слово — комореби.

Которое в очередной раз доказывает, что прекрасное всегда рядом.

Японский художник нарисовал будни своего хомячка, и на такое грех не залипнуть