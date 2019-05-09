Художник создал чудный мир, где люди живут среди огромных животных: 10 рисунков

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Художник создал чудный мир, где люди живут среди огромных животных: 10 рисунков

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С японскими иллюстраторами никогда не можешь быть уверенным, что именно тебя ждёт: страшная и жуткая мистика или милая и очаровательная... мистика. Но в этот раз в подборке Bored Panda будут исключительно пушистые и уютные гиганты.

Художник из Японии с ником Ariduka55 придумал необычный мир, в котором огромную роль отвёл различным животным.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

И огромную — в прямом смысле. Привычные для нас малыши вырастают на его рисунках до невероятных размеров.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Но никто не жалуется, ведь что может быть лучше, чем упасть в мягкое облако милого кота.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Этот японский художник действительно возвёл культ пушистого пузика в абсолют.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Нетрудно заметить, что на иллюстрациях Ariduka55 присутствуют в основном добрые и мохнатые животные.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

А атмосфера обычно царит мирная и уютная, немного эфемерная и нежная.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Такого эффекта помогают добиться лучи солнца, проникающие через ветви деревьев или занавески на окнах.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Для японского изобразительного искусства это далеко не редкость.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Для такого явления в японском языке даже существует отдельное слово — комореби.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

Которое в очередной раз доказывает, что прекрасное всегда рядом.

<p>Фото © Tumblr/<a href="http://ariduka55.tumblr.com/" target="_blank">ariduka55</a></p>

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