Художник создал чудный мир, где люди живут среди огромных животных: 10 рисунков

Художник из Японии с ником Ariduka55 придумал необычный мир, в котором огромную роль отвёл различным животным.
И огромную — в прямом смысле. Привычные для нас малыши вырастают на его рисунках до невероятных размеров.
Но никто не жалуется, ведь что может быть лучше, чем упасть в мягкое облако милого кота.
Этот японский художник действительно возвёл культ пушистого пузика в абсолют.
Нетрудно заметить, что на иллюстрациях Ariduka55 присутствуют в основном добрые и мохнатые животные.
А атмосфера обычно царит мирная и уютная, немного эфемерная и нежная.
Такого эффекта помогают добиться лучи солнца, проникающие через ветви деревьев или занавески на окнах.
Для японского изобразительного искусства это далеко не редкость.
Для такого явления в японском языке даже существует отдельное слово — комореби.
Которое в очередной раз доказывает, что прекрасное всегда рядом.
Японский художник нарисовал будни своего хомячка, и на такое грех не залипнуть
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