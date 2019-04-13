Художник эксгумировал останки отца, чтобы устроить с ними "голую" фотосессию

Свой проект мужчина объяснил тем, что это было его давней мечтой, так как папу он потерял в возрасте трёх лет.

33-летний художник из Пекина, известный как Сиюань Чжудзи, эксгумировал останки своего отца, чтобы устроить вместе с ними фотосессию. Результат своего творчества он выложил в социальную сеть Weibo через день после ежегодного фестиваля в знак уважения к усопшим. Реакция пользователей, конечно, не заставила себя ждать, сообщает Daily Mail.

Сиюань, чьё настоящее имя Си Лулу, рассказал, что, когда ему было всего три года, папа умер от рака печени. Поэтому сфотографироваться с его останками стало мечтой художника.

Это было потрясающее чувство. И мне было необходимо быть голым на фотографиях, потому что именно такими мы приходим в этот мир и уходим. Мы не должны бояться показать людям настоящее искусство Сиюань Чжудзи

Как ни странно, но снимки были сделаны женой Сиюаня, после того как они получили разрешение от смотрителя кладбища. Однако большинство пользователей Сети уличили мужчину в лицемерии.