Художник эксгумировал останки отца, чтобы устроить с ними "голую" фотосессию

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Художник эксгумировал останки отца, чтобы устроить с ними "голую" фотосессию

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Свой проект мужчина объяснил тем, что это было его давней мечтой, так как папу он потерял в возрасте трёх лет.

33-летний художник из Пекина, известный как Сиюань Чжудзи, эксгумировал останки своего отца, чтобы устроить вместе с ними фотосессию. Результат своего творчества он выложил в социальную сеть Weibo через день после ежегодного фестиваля в знак уважения к усопшим. Реакция пользователей, конечно, не заставила себя ждать, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Asiawire</p>

Сиюань, чьё настоящее имя Си Лулу, рассказал, что, когда ему было всего три года, папа умер от рака печени. Поэтому сфотографироваться с его останками стало мечтой художника.

<p>Фото © Asiawire</p>

Это было потрясающее чувство. И мне было необходимо быть голым на фотографиях, потому что именно такими мы приходим в этот мир и уходим. Мы не должны бояться показать людям настоящее искусство

Сиюань Чжудзи

<p>Фото © Asiawire</p>

Как ни странно, но снимки были сделаны женой Сиюаня, после того как они получили разрешение от смотрителя кладбища. Однако большинство пользователей Сети уличили мужчину в лицемерии.

<p>Фото © Asiawire</p>

Если ты сделал эти фотографии не ради популярности, то зачем выкладываешь их в Сеть? Просто повесьте своё "искусство" дома и наслаждайтесь

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