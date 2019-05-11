Эти картины лучше рассматривать в темноте, проверьте сами: 10 волшебных работ

Художница Вивиан Сзанишло за короткое время умудрилась завоевать признание и внимание людей по всему миру. Её картины необычны сами по себе, но девушка пошла дальше и при помощи флуоресцентной краски начала создавать настоящие шедевры, пишет Bored Panda.

О самой Вивиан мало что известно — она не спешит делиться личной информацией. Предположительно, девушка живёт в Венгрии.

Вивиан давно занимается живописью. Своими картинами девушка хотела сделать людей хоть немного, но счастливее.

Работы художницы всегда необычные — и для этого есть причина. Глядя на них, человек должен остановиться на минуту и задуматься.

Неважно о чём. Пусть это будет что-то в глубине души или вчерашний день, картины Вивиан, по её задумке, — это передышка для утомлённого разума.

Девушка считает, что человек — это больше чем материальная оболочка. Поэтому художница старается запечатлеть некую силу или чудеса в каждой мелочи.

Флуоресцентные краски дали Вивиан возможность раскрыть её желание ещё сильнее. Разница между дневной версией картины и ночной очевидна для любого.

Светящимися красками художница протягивает невидимые нити между двумя мирами, показывая настоящую магию.

"В детстве я мечтала стать ведьмой или феей. Ничего из этого не получилось, конечно же. Но когда я рисую, то чувствую, что творю что-то волшебное".

Девушка поделилась, что писать светящиеся картины не так-то просто. Труднее всего придумать концепт, ведь у фантазии нет границ.

Каждый сияющий в темноте мазок — это для художницы словно открытая дверь в другой мир. Поэтому к выбору его расположения стоит подходить с умом.

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