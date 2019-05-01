Как выглядели бы автобусы на Руси: 5 примеров от студента из Челябинска

Порой хочется, чтобы мир вокруг стал немного ярче. Чтобы его раскрасить, челябинский художник использует фотошоп.

21-летний студент ЮУрГУ Влад Капичай пофантазировал на тему того, как мог бы выглядеть общественный транспорт

И наложил на привычные автобусы, троллейбусы и трамваи цветочные паттерны, вдохновившись русскими народными промыслами, пишет "Вечерний Челябинск"

Да, я знаком с тагильской росписью, но мне больше нравятся жостовская и хохлома, они выглядят очень гармонично и эстетично. А среди конкретно палехской и гжели душа больше лежит к гжельской росписи Влад Капичай

Свои арты парень объединил под названием "Русский народный транспорт" и разместил в собственной группе во "ВКонтакте", где у него 14 тысяч подписчиков

Но как воплотить концепт в жизнь, студент пока не задумывался — всё-таки он цифровой художник и в реальности росписью не занимался

Зато в Сети он довольно преуспел. Ранее он привлёк внимание к себе, украсив цветами серые панельки

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