Художник настолько хорош, что его считают мошенником. Убедитесь сами: 10 картин

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Художник настолько хорош, что его считают мошенником. Убедитесь сами: 10 картин

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Фото: © Facebook / John Fisher Art

36-летний Джон Фишер из Южного Эйршира (Шотландия) бросил надоевшую работу повара в закусочной и решил последовать за мечтой. Два года назад он открыл маленький бизнес по продаже собственных картин и набросков. И дела шли хорошо, пока в его дверь не постучали представители власти, сообщает LADbible.

По словам Джона, сперва он немало перепугался, хоть и точно знал, что не нарушал никаких законов

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

Пришедшие инспекторы пояснили, что на Джона анонимно подали жалобу и инспекция по защите прав потребителей взялась за расследование

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

По словам анонимного заявителя, работы Джона слишком похожи на фотографии, которые просто обработали в фотошопе или каком-то приложении

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

В ответ на это парень продемонстрировал инспекторам свои готовые картины и в процессе потёр в некоторых местах пальцем и ластиком, смазывая карандаш

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

Инспекторы приняли все доводы Джона, пожали ему руку и ушли, убеждённые в невиновности бедного художника

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

Сам Джон теперь стал вместе с готовыми работами выкладывать в свою группу в "Фейсбуке" и фото в процессе, а также видео

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

"Люди готовы обвинять других даже без доказательств. Вот какое приложение может делать из фото картину? А такие слова могут разрушить чью-то карьеру"

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

Но пока дела Джона идут в гору. К художнику теперь обращаются даже знаменитости, ведь всем хочется такой удивительный портрет

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Jfisherart%20/" target="_blank">John Fisher Art</a></p>

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