Художник нашёл идеальную раму для всех пейзажей: 10 картин, слившихся с природой

Аарон Шурр — известный художник из Монтаны, США, специализирующийся на пейзажной живописи. За свои картины Аарон получил уже 12 наград и на этом останавливаться не собирается, пишет Bored Panda.

Одним из текущих занятий Аарона является проект, в котором художник показывает, что мир — это прекрасная канва для картины.

Специализируясь на пейзажах, Аарон рисует с натуры, а затем выбирает нужный ракурс. Если всё сделать верно, то картина впишется в окружающую природу.

Аарон считает, что рисование — хоть и уединённое занятие, но никогда не одинокое. Ведь наслаждаясь картиной, зритель участвует в её жизни.

Аарон выбрал именно пейзажную живопись, потому что его всегда поражала красота и сложность природы.

Рисовать мужчина начал рано, и после окончания художественного университета в Шотландии Аарон переехал в Монтану.

Этот штат был выбран неслучайно. На территории Монтаны находится 52 парка и часть Йеллоустонского национального парка, объекта наследия ЮНЕСКО.

Для любителей писать с натуры и наслаждаться красотой природы лучше места найти было невозможно.

"Два человека посмотрят на закат и не увидят одно и то же. Но это не значит, что они не могут любоваться им в равной мере".

Помимо признания коллег и знатоков в сфере изобразительного искусства работы Аарона также высоко оценивают и обычные люди.

Чтобы любоваться картинами художника, на его страницу в "Инстаграме" уже подписалось почти 25 тыс. человек. И это не финальное число.

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