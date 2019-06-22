Художник нашёл идеальную раму для всех пейзажей: 10 картин, слившихся с природой

Одним из текущих занятий Аарона является проект, в котором художник показывает, что мир — это прекрасная канва для картины.
Специализируясь на пейзажах, Аарон рисует с натуры, а затем выбирает нужный ракурс. Если всё сделать верно, то картина впишется в окружающую природу.
Аарон считает, что рисование — хоть и уединённое занятие, но никогда не одинокое. Ведь наслаждаясь картиной, зритель участвует в её жизни.
Аарон выбрал именно пейзажную живопись, потому что его всегда поражала красота и сложность природы.
Рисовать мужчина начал рано, и после окончания художественного университета в Шотландии Аарон переехал в Монтану.
Этот штат был выбран неслучайно. На территории Монтаны находится 52 парка и часть Йеллоустонского национального парка, объекта наследия ЮНЕСКО.
Для любителей писать с натуры и наслаждаться красотой природы лучше места найти было невозможно.
"Два человека посмотрят на закат и не увидят одно и то же. Но это не значит, что они не могут любоваться им в равной мере".
Помимо признания коллег и знатоков в сфере изобразительного искусства работы Аарона также высоко оценивают и обычные люди.
Чтобы любоваться картинами художника, на его страницу в "Инстаграме" уже подписалось почти 25 тыс. человек. И это не финальное число.
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