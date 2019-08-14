Известный художник превратил тело своей девушки, моложе его на 30 лет, в картину

Дэмьен Хёрст прославился благодаря проекту Natural History, в котором погружал мёртвых животных в формальдегид. Один из экспонатов — тигровая акула — даже стал символом британского графического искусства 90-х годов и молодых британских художников во всём мире. Разумеется, после такого популярность мастера взлетела до небес — как и его состояние.
Среди любимых техник Хёрста можно назвать роспись разноцветными пятнами. Именно этот способ художник использовал на своей молодой возлюбленной. Софи Каннелл, в прошлом балерина, пару лет состоит в отношениях с богатейшим художником Британии и уже не удивляется странным идеям своего любимого, пишет Daily Mail.
Фото необычного проекта Хёрста выложил в своём инстаграме популярный фотограф Марио Тестино. Он подписал снимок так: "Вот совместная работа с моим другом Дэмьеном Хёрстом по превращению его девушки Софи Каннелл в произведение искусства".
Многие поздравили фотографа с таким успехом, но нашлись и скептики. Правда, их скептицизм касался не совсем художественной сферы.
Мне прям интересно, что именно привлекло её в художнике-миллиардере
Пользователь "Инстаграма"
Говорят, любовь за деньги не купишь, но посмотрите-ка. Хотя, наверное, она клюнула на его шикарную лысину
Пользователь "Инстаграма"
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