Известный художник превратил тело своей девушки, моложе его на 30 лет, в картину

Для настоящего мастера никаких границ не существует. Поэтому 54-летний Дэмьен Хёрст в этот раз решил взяться за работу посложнее. Ведь не так-то просто расписать полотно, когда оно дёргается и хихикает.

Дэмьен Хёрст прославился благодаря проекту Natural History, в котором погружал мёртвых животных в формальдегид. Один из экспонатов — тигровая акула — даже стал символом британского графического искусства 90-х годов и молодых британских художников во всём мире. Разумеется, после такого популярность мастера взлетела до небес — как и его состояние.

Среди любимых техник Хёрста можно назвать роспись разноцветными пятнами. Именно этот способ художник использовал на своей молодой возлюбленной. Софи Каннелл, в прошлом балерина, пару лет состоит в отношениях с богатейшим художником Британии и уже не удивляется странным идеям своего любимого, пишет Daily Mail.

Фото необычного проекта Хёрста выложил в своём инстаграме популярный фотограф Марио Тестино. Он подписал снимок так: "Вот совместная работа с моим другом Дэмьеном Хёрстом по превращению его девушки Софи Каннелл в произведение искусства".

Многие поздравили фотографа с таким успехом, но нашлись и скептики. Правда, их скептицизм касался не совсем художественной сферы.

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