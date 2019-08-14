Известный художник превратил тело своей девушки, моложе его на 30 лет, в картину

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Фото © Instagram/mariotestino

Для настоящего мастера никаких границ не существует. Поэтому 54-летний Дэмьен Хёрст в этот раз решил взяться за работу посложнее. Ведь не так-то просто расписать полотно, когда оно дёргается и хихикает.

Дэмьен Хёрст прославился благодаря проекту Natural History, в котором погружал мёртвых животных в формальдегид. Один из экспонатов — тигровая акула — даже стал символом британского графического искусства 90-х годов и молодых британских художников во всём мире. Разумеется, после такого популярность мастера взлетела до небес — как и его состояние.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mariotestino/" target="_blank">mariotestino</a></p>

Среди любимых техник Хёрста можно назвать роспись разноцветными пятнами. Именно этот способ художник использовал на своей молодой возлюбленной. Софи Каннелл, в прошлом балерина, пару лет состоит в отношениях с богатейшим художником Британии и уже не удивляется странным идеям своего любимого, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sophieambercannell/" target="_blank">sophieambercannell</a> и <a href="https://www.instagram.com/damienhirst/" target="_blank">damienhirst</a></p>

Фото необычного проекта Хёрста выложил в своём инстаграме популярный фотограф Марио Тестино. Он подписал снимок так: "Вот совместная работа с моим другом Дэмьеном Хёрстом по превращению его девушки Софи Каннелл в произведение искусства".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sophieambercannell/" target="_blank">sophieambercannell</a> и <a href="https://www.instagram.com/damienhirst/" target="_blank">damienhirst</a></p>

Многие поздравили фотографа с таким успехом, но нашлись и скептики. Правда, их скептицизм касался не совсем художественной сферы.

Мне прям интересно, что именно привлекло её в художнике-миллиардере

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