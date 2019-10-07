Железный Арни и ещё 10 звёзд, нарисованных голой грудью художницы из Питера

Ирина Романовская из Санкт-Петербурга прославилась на всю страну благодаря своей портретной живописи. Но удивительны не личности, которые выбирает женщина, а способ написания картин.

Сегодня Ирина выложила свою новую и яркую работу — портрет 72-летнего Арнольда Шварценеггера, который приехал в Санкт-Петербург на международный форум

Под фото с работой женщина написала, что он стоит очень дорого, ведь выполнен в необычной технике — при помощи отпечатков тела художницы

Это лишь вежливый способ назвать экстраординарную технику Ирины, которая многие портреты пишет с использованием собственного бюста

Эпатировать публику изобразительными изысками женщина начала ещё несколько лет назад, продемонстрировав миру портреты российских политических деятелей

Под "перо" Ирины попали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виталий Милонов, Александр Беглов и многие другие

Не обошла вниманием художница и деятелей спорта и культуры: Нурмагомедова, Овечкина, Роналду, Ди Каприо и вот теперь Терминатора

Работы Ирины стоят недёшево. Самая минимальная цена за портреты — 300 тыс., а последняя работа с Хабибом обойдётся желающему в 1,5 млн рублей

Художник бьёт стёкла во имя искусства, но одна лишняя трещина — и это вандализм