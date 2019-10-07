Железный Арни и ещё 10 звёзд, нарисованных голой грудью художницы из Питера

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Фото © Instagram / irina__romanovskaya

Ирина Романовская из Санкт-Петербурга прославилась на всю страну благодаря своей портретной живописи. Но удивительны не личности, которые выбирает женщина, а способ написания картин.

Сегодня Ирина выложила свою новую и яркую работу — портрет 72-летнего Арнольда Шварценеггера, который приехал в Санкт-Петербург на международный форум

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a></p>

Под фото с работой женщина написала, что он стоит очень дорого, ведь выполнен в необычной технике — при помощи отпечатков тела художницы

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a> и<strong> </strong>iraromanovskaya.livejournal.com</p>

Это лишь вежливый способ назвать экстраординарную технику Ирины, которая многие портреты пишет с использованием собственного бюста

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a></p>

Эпатировать публику изобразительными изысками женщина начала ещё несколько лет назад, продемонстрировав миру портреты российских политических деятелей

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a></p>

Под "перо" Ирины попали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виталий Милонов, Александр Беглов и многие другие

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a></p>

Не обошла вниманием художница и деятелей спорта и культуры: Нурмагомедова, Овечкина, Роналду, Ди Каприо и вот теперь Терминатора

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a></p>

Работы Ирины стоят недёшево. Самая минимальная цена за портреты — 300 тыс., а последняя работа с Хабибом обойдётся желающему в 1,5 млн рублей

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/irina__romanovskaya/" target="_blank">irina__romanovskaya</a></p>

Художник бьёт стёкла во имя искусства, но одна лишняя трещина — и это вандализм

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