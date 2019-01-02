"Шёпот, робкое дыханье..." 15 нежных мелочей, из которых складывается любовь

Так приятно прятаться в объятиях друг друга
Спать рядом
Укрывать близких от дождя
Не забывая при этом и про любимых питомцев
Поддерживать друг друга в трудные минуты
А потом просто расслабиться вместе и ни о чём не думать
Целоваться в тени деревьев
Знать мысли друг друга
Позволить себе немного романтики
Спеть любимые песни
И слушать музыку через одни наушники
Согревать друг друга в холодные дни
Или вместе наслаждаться теплом от костра
Нарисовать любимое лицо
И просто подурачиться, позабыв обо всём
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