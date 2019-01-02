"Шёпот, робкое дыханье..." 15 нежных мелочей, из которых складывается любовь

Читайте также

"Шёпот, робкое дыханье..." 15 нежных мелочей, из которых складывается любовь

0

Фото: zacretz.com

Зак Ретц из США — художник, который работает в том числе с такими известными компаниями, как "Дисней" и "Никелодион". Среди работ художника есть замечательная серия о влюблённых, изображающая самые нежные моменты отношений. За маленькими чудесами не надо далеко ходить — они, оказывается, скрываются в повседневной заботе и теплоте.

Так приятно прятаться в объятиях друг друга

<p></p>

Спать рядом

<p></p>

Укрывать близких от дождя

<p></p>

Не забывая при этом и про любимых питомцев

<p></p>

Поддерживать друг друга в трудные минуты

<p></p>

А потом просто расслабиться вместе и ни о чём не думать

<p></p>

Целоваться в тени деревьев

<p></p>

Знать мысли друг друга

<p></p>

Позволить себе немного романтики

<p></p>

Спеть любимые песни

<p></p>

И слушать музыку через одни наушники

<p></p>

Согревать друг друга в холодные дни

<p></p>

Или вместе наслаждаться теплом от костра

<p></p>

Нарисовать любимое лицо

<p></p>

И просто подурачиться, позабыв обо всём

<p></p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×